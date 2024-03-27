Semih Kılıçsoy hakkında flaş sözler: "Bir daha gelmesin" Montella Milli Takım'dan göndermişti!

A Milli Futbol Takımının hazırlık maçları öncesi Semih Kılıçsoy krizi yaşanmış, Teknik Direktör Vincenzo Montella, A takım kadrosuna çağırdığı Kılıçsoy'u, Ümit Milli Takıma geri göndermişti. Çok konuşulan bu olay hakkında çarpıcı sözler Yılmaz Vural'dan geldi.

A Milli Futbol Takımı EURO 2024 öncesi Macaristan ve Avusturya ile yaptığı hazırlık karşılaşmalarında iyi bir sınav veremedi. Macaristan'a 1-0 yenilen ay-yıldızlılar, ardından Avusturya'ya 6-1 kaybetti.

"ÇOK KABUL EDİLEBİLİR BİR SONUÇ DEĞİL"

Bodrum FK Teknik Direktörü Yılmaz Vural da, A Milli Futbol Takımı yorumladı. "İki tane hazırlık maçı oynandı ve bunların sonuçları eleştiriliyor. İlk maç biraz daha olumluydu. İkinci maçta sonuçta 6-1'lik skor çok kabul edilebilir bir sonuç değil. Hazırlık maçı bile olsa. Ama şöyle bakmak lazım; Daha 3-4 gün öncesine kadar Montella çok iyi bir antrenörken 4 gün sonra çok kötü bir antrenör diye yorumlamak doğru olmaz" diyen Vural, bu yenilgilerin erken yaşanmasının iyi olduğunu ve çözüm için bir fırsat olacağını söyledi.

FLAŞ SEMİH SÖZLERİ

A Millî Takım'da yaşanan Semih Kılıçsoy krizine de değinen Vural, çok çarpıcı ifadeler kullandı. Vural'ın sözleri şöyle;

"Semih Kılıçsoy’a en son yapılan tavır tartışılıp duruluyor. Adamı getirdin sonra niye yolladın derler falan gibi. Hoca da izah etmeye çalışıyor. Bu konu gündemi bayağı meşgul etti. Burası milli takım. Antrenör böyle uygun görmüşse ne var yani? Ne oluyor bu namus davası mı? Ümit Milli Takım mahalle takımı mı? Kendi yaş gruplarının oynadığı bir takım. Daha bir dakika bu çocuk pırıl pırıl bir oğlan. Beni buradan alın götürün ben burada durmak istemiyorum dediği söyleniyor. Eğer bu lafları dediyse onu alıp götürsünler, bir daha da gelmesin. Burada ufacık bir konuda antrenörü bu kadar yıpratmanın bir alemi yok. Adamın bütün konsantrasyonunu bozuyorlar. Denildiği gibi bir menajer tavsiyesi ile bu işi yaptıysa ama o zaman Montella’nın orada 1 dakika durmaması lazım. Ancak bunun dışında onun bu davranışına böyle tepki göstermenin de bir alemi yok"