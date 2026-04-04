Joachim Löw yıllar sonra dönüyor: Maaşını bile duyurdular
Dünyaca ünlü Alman teknik direktör Joachim Löw, 5 yıl aradan sonra sürpriz bir göreve başlamaya hazırlanıyor. Büyük ölçüde anlaşma sağlanan 66 yaşındaki çalıştırıcının maaşının bile belli olduğu konuşuluyor.
Spor 1 gün önce
Gana Milli Takımı, Otto Addo ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktörlük görevine Joachim Löw'ü getirmeye hazırlanıyor.
- Joachim Löw ile anlaşmanın yakın olduğu ve tecrübeli hocanın haftalık 150 bin euro kazanacağı belirtildi.
- Löw, Almanya Milli Takımı'nda 15 yıl görev almış ve 2014 Dünya Kupası'nı kazanmıştı.
Gana Milli Takımı'nda 1999 yılından bu yana görev yapan Otto Addo ile geçtiğimiz günlerde yollar ayrılmıştı. Federasyon, teknik direktörlük görevine Joachim Löw'ü getirmeye hazırlanıyor.
HAFTALIK 150 BİN EURO
Gana basını kaynaklı haberlerde; 66 yaşındaki teknik adam ile anlaşmanın yakın olduğu aktarıldı. Küçük pürüzlerin giderilmesinin ardından Löw ile resmi imzaların atılacağı ve tecrübeli hocanın haftalık 150 bin euro kazanacağı ifade edildi.
DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU VAR
Joachim Löw, Almanya Milli Takımı'nda 15 yıl boyunca görev aldıktan sonra Haziran 2021'de son maçına çıkımıştı. Başarılı hoca, 2014 Dünya Kupası'nı kazanma başarısı göstermişti.
