Dünyaca ünlü Alman teknik direktör Joachim Löw, 5 yıl aradan sonra sürpriz bir göreve başlamaya hazırlanıyor. Büyük ölçüde anlaşma sağlanan 66 yaşındaki çalıştırıcının maaşının bile belli olduğu konuşuluyor.

Gana Milli Takımı'nda 1999 yılından bu yana görev yapan Otto Addo ile geçtiğimiz günlerde yollar ayrılmıştı. Federasyon, teknik direktörlük görevine Joachim Löw'ü getirmeye hazırlanıyor.

HAFTALIK 150 BİN EURO

Gana basını kaynaklı haberlerde; 66 yaşındaki teknik adam ile anlaşmanın yakın olduğu aktarıldı. Küçük pürüzlerin giderilmesinin ardından Löw ile resmi imzaların atılacağı ve tecrübeli hocanın haftalık 150 bin euro kazanacağı ifade edildi.

Mesut Özil - Joachim Löw

DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU VAR

Joachim Löw, Almanya Milli Takımı'nda 15 yıl boyunca görev aldıktan sonra Haziran 2021'de son maçına çıkımıştı. Başarılı hoca, 2014 Dünya Kupası'nı kazanma başarısı göstermişti.

