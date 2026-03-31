Galatasaray'ın yıldızı Leroy Sane, 2026 Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Almanya Milli Takımı'nın Gana ile oynadığı özel maçta şok bir tepkiyle karşı karşıya kaldı. Julian Nagelsmann ve Alexander Nübel, oyuna girerken ıslıklanan Sane hakkında konuştu.

2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde 15 puanla grup lider olan Leroy Sane'li Almanya, turnuvaya gitmeye hak kazanmıştı.

NAGELSMANN'DAN SANE'YE DESTEK

Almanya Milli Takım Teknik Direktörü Nagelsmann, "Bu konuda bir ara taraftarlara bir şey söylemiştim, o zaman büyük bir tepkiyle karşılaştım. Genel olarak oyuncularımızın yuhalanmasını hoş bulmuyorum. Göğsünde milli takımın simgesini taşıyan futbolcuları desteklemeliyiz. Eğer günün birinde bu değişirse ve kulüp düzeyindeyse onu da hoş bulmuyorum ama o zaman bir nebze anlayabiliyorum. Herhangi bir hareketi olmadan birini yuhalamak çok doğru değil. Bunu şimdi adil bulmuyorum ama her zaman herkesi tatmin edemezsin. Bence Leroy, İsviçre'ye karşı oynadığından çok daha iyi oynadı ve golü de iyi bir koşuyla hazırladı" ifadelerini kullandı.

"BUNU ANLAMIYORUM"

Kaleci Alexander Nübel ise "Kesinlikle saçmalık. Ne anlamı var bilmiyorum. ABD'ye birlikte gitmek ve Dünya Kupası'nda oynamak istiyoruz, ayrışmak değil. Bu heyecan, şimdi oluşturmak istediğimiz bu coşku yalnızca birlikte mümkün. Bu yüzden ben bunu anlayamıyorum" sözlerini sarf etti.

