Almanya’nın 7 gollü provasına Florian Wirtz damga vurdu! Yıldız isim 2 gol, 2 asistle öne çıkarken, Teknik Direktör Julian Nagelsmann, Leroy Sane için “Daha iyisini yapacak” diyerek yeni maç öncesi mesaj verdi.

Almanya Milli Takımı, hazırlık maçında İsviçre’yi 4-3 mağlup ettiği karşılaşmada futbolseverlere bol gollü bir mücadele izlettirdi. 2026 Dünya Kupası’na katılmayı daha önce garantileyen Almanya’da Florian Wirtz, 2 gol ve 2 asistlik performansıyla maçın öne çıkan ismi oldu. Ev sahibi ekibin diğer gollerini Jonathan Tah ve Serge Gnabry kaydederken, İsviçre’nin sayıları Dan Ndoye, Breel Embolo ve Joel Monteiro’dan geldi.

Galatasaray ve Alman Milli Takımı oyuncusu Leroy Sane

Karşılaşmaya ilk 11’de başlayan Galatasaraylı Leroy Sane, 63 dakika sahada kaldı ve ardından yerini Lennart Karl’a bıraktı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Almanya Milli Takım Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, deneyimli oyuncunun performansını değerlendirdi.

"RİTİM EKSİKLİĞİNİ DE HESABA KATMAK GEREKİYOR"

Sport1’e konuşan Nagelsmann, Sane’nin potansiyeline dikkat çekerek, “Neler yapabileceğine dair ipuçları gösterdi. Daha da yoğun oynayabilir ve daha iyi performans sergileyebilir. Ritim eksikliğini de hesaba katmak gerekiyor. Pazartesi günü daha iyisini yapması için bir şans daha bulacak.” ifadelerini kullandı.

Leroy Sane, İsviçre ile oynanan hazırlık maçına ilk 11'de başladı

Öte yandan Almanya Milli Takımı, 30 Mart Pazartesi günü oynanacak bir diğer hazırlık maçında Gana ile karşı karşıya gelecek.

Sezon başında Galatasaray’a transfer olan Leroy Sane ise sarı-kırmızılı formayla bu sezon 35 maçta görev aldı. Alman futbolcu, bu karşılaşmalarda 6 gol atıp 8 asist yaparak takımına katkı sağladı.

