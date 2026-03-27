Galatasaray'da son dönemde ilk 11'deki yerini kaybeden Leroy Sane'nin, İsviçre ve Gana ile oynanacak hazırlık maçlarının kadrosuna davet edilmesi Almanya'da polemiğe neden oldu. Alman Milli Takımı'nın eski futbolcusu Mario Basler'in ardından Markus Babbel de konuyla ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Galatasaray formasıyla bu sezon 35 maçta süre alan ve 6 gol, 8 asistlik performans sergileyen Leroy Sane, Almanya'da tartışılmaya devam ediyor. Alman Milli Takımı eski futbolcusu Markus Babbel, 30 yaşındaki yıldızı hedef aldı.

"YÜZDE 100 KATILIYORUM"

"Eski takım arkadaşınız Mario Basler, Leroy Sane'nin milli takım kadrosunda yer almasını sert bir şekilde eleştirdi" şeklindeki sözler üzerine Babbel, "Kullandığı ifadeler çok tartışmalı ancak temelde ona yüzde 100 katılıyorum. Ne yapacağını bilemediğim oyuncularla başa çıkmakta zorlanırım" cevabını verdi.

Leroy Sane, son dönemde sergilediği performansıyla eleştiriliyor.

"KULLANAMADIĞIM POTANSİYEL NEYE YARAR?"

Markus Babbel, "Herkes Leroy Sane'nin potansiyelinden bahsediyor ancak bu potansiyeli kullanamıyorsam neye yarar? Ayrıca artık Galatasaray'da düzenli olarak ilk 11'de bile oynamıyor" dedi.

MARIO BASLER NE DEMİŞTİ?

Almanya Milli Takımı eski oyuncusu Basler, "Julian Nagelsmann'ın söylediği hiçbir şeye artık inanamazsınız; sadece birbirine uyum sağlayan oyunculara güveneceğini söyleyip durduktan sonra Rüdiger gibi bir oyuncuyu tekrar kadroya çağırmak benim gözümde onu tamamen güvenilmez hale getirdi. Galatasaray gibi ikinci lig takımında oynayan ve Şampiyonlar Ligi'nde artık sahaya çıkamayan Sane gibi oyuncuların çağrılması... Rüdiger gibi bir oyuncuyu tekrar davet ederek, bir zamanlar belirledikleri değerleri ayaklar altına alıyorlar. Bu tam bir rezalet" ifadelerini kullanmıştı.

