G.Saray’da bugün takıma galibiyetlerin ödülü dağıtılacak. UEFA’dan son 16 turuna kaldığı için 11,8 milyon avro alacak olan yönetim bunun 4,5 milyon avrosunu oyunculara verecek. Alacakları sıfırlayacak sarı kırmızılılar borçsuzluk kâğıdını UEFA’ya iletecek.

ALİ NACİ KÜÇÜK - Şampiyonluk yolunda final haftalarına giren Galatasaray’da yönetimden takıma ekonomik anlamda doping etkisi oluşturacak ödeme geliyor. Başkan Dursun Özbek, oyuncularına verdiği sözü bugün tutacak. Oyuncuların sadece sahaya odaklanmasını isteyen sarı kırmızılıların patronu bu bağlamda kafaları rahatlatmak adına üç maçın primini bugün hesaplara yatıracak. UEFA’dan Juventus’u eleyip son 16 turuna kaldığı için 11,8 milyon avro hak eden sarı kırmızılılar o parayı bugün alacak ve takıma dağıtacak.

MOTİVASYON ARTACAK

Juventus maçı nedeniyle 2 milyon avro, Beşiktaş derbi galibiyetinden dolayı 1 milyon avro ve Başakşehir maçının kazanılmasından ötürü de 1 milyon avro prim sözü veren yönetim toplam 4,5 milyon avroluk bir ödeme gerçekleştirecek. Liverpool maçı öncesinde de oyunculara toplam 7,5 milyon avro veren yönetim böylece takımın alacaklarını sıfırlayacak. Borçsuzluk kağıdı da UEFA’ya gönderilecek. Sarı kırmızılılarda zorlu Trabzonspor maçı öncesinde takımın motivasyonu daha da artırılacak.

20 MİLYONLUK GÖĞÜS DESTEĞİ

Galatasaray Kulübü forma göğüs sponsoru olan Pasifik Holding ile olan kontratını 2 yıl daha uzattı. Yıllık 10 milyon avrodan yeni anlaşma yapıldı. Ayrıca anlaşmaya başarı bonusu da eklendi. Sarı kırmızılılar sezonu zirvede tamamlaması durumunda 2 milyon avro başarı bonusu alacak.

SAHADA YOK DIŞINDA ÇOK

Sarı kırmızılılarda sezonun ilk yarısında sahada çok süre ve sorumluluk alan İlkay Gündoğan ikinci yarıyla birlikte biraz kulübeye çekildi. Okan Buruk’un hamle oyuncusu olarak yanında hazır tuttuğu İlkay saha dışındaki etkinliğine devam ediyor. Oyunculara tecrübelerini aktaran ve liderlik eden Gündoğan, Buruk’un yardımcısı gibi görev yapıyor. 35 yaşındaki ismin 30 maçta 2 gol ve 4 asisti bulunuyor.

