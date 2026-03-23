Galatasaray ve Sane için olay sözler: İkinci lig takımında oynuyor
Almanya Milli Takımı'nın kadrosuyla ilgili konuşan eski oyuncu ve çalıştırıcı Mario Basler, Teknik Direktör Julian Nagelsmann'ın tercihlerini sert sözlerle eleştirdi.
Antonio Rüdiger ve Leroy Sane'nin milli takım kadrosunda olmasına tepki gösteren Basler, Julian Nagelsmann'ın seçimleriyle güvenilmez biri haline geldiğini söyledi.
"SANE GİBİ OYUNCULARIN ÇAĞRILMASI..."
Sporx'in aktardığı habere göre; Mario Besler, "Julian Nagelsmann'ın söylediği hiçbir şeye artık inanamazsınız; sadece birbirine uyum sağlayan oyunculara güveneceğini söyleyip durduktan sonra Rüdiger gibi bir oyuncuyu tekrar kadroya çağırmak benim gözümde onu tamamen güvenilmez hale getirdi. Galatasaray gibi ikinci lig takımında oynayan ve Şampiyonlar Ligi'nde artık sahaya çıkamayan Sane gibi oyuncuların çağrılması... Rüdiger gibi bir oyuncuyu tekrar davet ederek bir zamanlar belirledikleri değerleri ayaklar altına alıyorlar. Bu tam bir rezalet." diye konuştu.
"İSTİFA EDECEĞİNİ TAHMİN EDİYORUM"
Alman Futbol Federasyonu'na da sert tepki gösteren Basler, "Artık onlara da inanmıyorum. Futbol antrenörlüğü lisansım için üyeliğimi de iptal ettim. Onlara bir avro daha vermeyeceğim. Benim için onlar artık bitti. Nagelsmann'ı dinlediğim kadarıyla, Dünya Kupası'ndan sonra istifa edeceğini tahmin ediyorum." sözlerini sarf etti.
ALMANYA'NIN ŞANSI
Almanya'nın 2026 Dünya Kupası'ndaki şansı için konuşan Mario Basler, "Belki bir kez daha çeyrek finale kalırsak sevinirim. Tüm oyuncular formda olduğunda takımın bunu başarabileceğini düşünüyorum. Ancak Sane ve Rüdiger'in dahil olduğu bu kadro çeyrek finale kalırsa şaşırırım." dedi.