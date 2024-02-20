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    • Haberler > Spor > Jorge Jesus onsuz maça çıkmıyordu! Şampiyonluk yarışından sonra Okan Buruk ile İsmail Kartal arasında transfer çekişmesi

    Jorge Jesus onsuz maça çıkmıyordu! Şampiyonluk yarışından sonra Okan Buruk ile İsmail Kartal arasında transfer çekişmesi

    Düzenleyen: / Kaynak: Takvim
    - Güncelleme:
    Jorge Jesus onsuz maça çıkmıyordu! Şampiyonluk yarışından sonra Okan Buruk ile İsmail Kartal arasında transfer çekişmesi

    Spor Haberleri  / Takvim

    Gelecek sezonun kadrosunu kurmak için şimdiden çalışmalara başlayan Fenerbahçe ve Galatasaray, Jorge Jesus'un Benfica'dan öğrencisi olan Rafa Silva için girişimlere başladı.

    Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray ile şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de gündem transfer. Sarı lacivertli ekip önümüzdeki senenin planını şimdiden yapmaya başladı. Sarı lacivertli ekip ezeli rakibi Galatasaray'ın da ilgilendiği bir yıldızla ilgileniyor.

    Jorge Jesus onsuz maça çıkmıyordu! Şampiyonluk yarışından sonra Okan Buruk ile İsmail Kartal arasında transfer çekişmesi

    Sarı-Lacivertliler ismi bir dönem Galatasaray ile birlikte anılan Portekizli 10 numara Rafa Silva ile ilgileniyor. 10 numara dışında sağ kanat ve sol kanat da oynayabilen Rafa Silva'nın sözleşmesi haziran ayında sona erecek. Rafa Silva ile birçok Avrupa kulübü de ilgileniyor.

    FENERBAHÇE İMZA PARASI ÖDEMEYE HAZIR

    Sarı-Lacivertli kurmayların da Silva'nın menajeri ile görüşme kararı aldığı ifade edildi. Transferde geç kalmak istemeyen Fenerbahçe elini çabuk tutmak istiyor. Bonservisi elinde olacak olan Silva için Fenerbahçe'nin imza parası vermeye hazır olduğu da gelen haberler arasında. Bu sezon Benfica formasıyla 36 resmi maça çıkan Rafa Silva bu karşılaşmalarda 14 gol, 12 asistlik skor katkısı sağladı. 

    Benfica'da Jorge Jesus'la beraber çalışan Rafa Silva 2020-21 sezonunda 46 maçta görev almıştı. O dönemki kadroda Haris Seferovic de yer alıyordu.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Takvim
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