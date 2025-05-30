Jose Mourinho düğümü çözülüyor! Gidecek mi, kalacak mı? İşte kritik tarih

Fenerbahçe'de 'Jose Mourinho belirsizliği' sürüyor. Sarı lacivertlilerle bir yıllık daha sözleşmesi bulunan deneyimli ismin akıbeti ile ilgili kararın verileceği tarih belli oldu.

Eylül ayında seçime gitmeye hazırlanan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun geleceği belirsizliğini koruyor. Başkan Ali Koç şu anda 'devam' görüşünde ancak yeni bir başkan seçilmesi durumunda karar değişebilir. Taraftar da Portekizli hocaya tepkili.

Yeni sezonda takımın başında olacağı sinyalini veren deneyimli teknik adam ile ilgili sarı lacivertli yönetim devrede. Sabah'ın haberine göre; Fenerbahçe'nin 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Jose Mourinho ile yola devam edip etmeyeceği yakın zamanda belli olacak.

KONYASPOR MAÇI İŞARET EDİLDİ

Haberde, Ali Koç ve yönetim kurulunun, Jose Mourinho ile Konyaspor maçının ardından masaya oturacağı iddia edildi. 31 Mayıs Cumartesi saat 16.00'da oynanacak maçla sezona nokta koyacak sarı lacivertlilerde Mourinho'nun geleceği de bu karşılaşmanın ardından netlik kazanacak.

Öte yandan Ali Koç'un Mourinho ile yolları ayırmak istediği ancak yüksek tazminat yükünün bu kararın önünde engel oluşturduğu ve devam etmeyi tercih ettiği iddia ediliyor.