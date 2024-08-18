Jose Mourinho, puan kaybının nedenlerini açıkladı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Göztepe ile oynanan mücadele sonrası yaşanan puan kayıplarının nedenlerini sıraladı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 2. haftasında konuk olduğu Göztepe ile 2-2 berabere kaldı.

Galibiyeti 90+5'de yediği golle kaçıran Sarı-lacivertliler, Jose Mourinho önderliğinde ligdeki ilk puan kaybını yaşadı.

Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Mourinho, “Zor bir maçtı ama aynı zamanda bariz bir şekilde 2-0’la bizim kontrolümüzdeydi. İkinci yarıya başladıktan sonra da aslında maçı bitirecek üçüncü golü atacak pozisyonlar yakalamıştık fakat daha sonra oyunun duygu durumu, sıcaklığı değişti. Aslında onları yapabileceğini bildiğimiz bir durumdan gol –korner golü- yedik. Ondan sonra maç zaten ortada oldu." ifadelerini kullandı.

MOURINHO: ÇOK BÜYÜK İTİCİ GÜÇ OLDULAR

Göztepeli taraftarların etkisine de değinen Portekizli hoca, "Sadece rakibe karşı değil aynı zamanda atmosfere karşı da mücadele etmemiz gerekti çünkü ev sahibi takım için çok büyük itici güç oldular. Üçüncü golü bulamadık. Cenk Tosun ile girmiş olduğumuz bir net bir pozisyon vardı, Dzeko birkaç santim gerisinde kalmıştı. Sonra da maçın son aksiyonunda beraberliği yakaladılar." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandna ilk yarının bitmesini beklemeden soyunma odasına giden Mourinho, "Orada düşündüğüm şey şuydu; iPad’ten izlediğim bazı görüntüler vardı ve devre arasında bunları oyunculara göstermem gerekiyordu. O görüntülerin hangilerinin olacağını seçmem gerekiyordu. Dolayısıyla birkaç dakikaya ihtiyacım vardı, onu hazırlamak için içeriye girmiştim.” dedi.