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Jose Mourinho teklif bekliyor! 'Her yerde çalışabilirim'

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Teknik Direktör Jose Mourinho, hakkında çıkan iddialar sonrası açıklama yaptı. Portekizli, "Tekrar çalışmak istiyorum." ifadelerini kullanarak gelen teklifleri değerlendireceğini duyurdu.

Dünyaca ünlü Teknik Direktör Jose Mourinho, kariyeri hakkında konuştu. Son olarak Roma'daki görevinden kovulan Portekizli hoca, 16 Ocak 2024'ten beri boşta bulunuyor.

HER YERDE ÇALIŞABİLİRİM

Mourinho'nun efsaneleştiği Chelsea veya Portekiz Milli Takımı'na gidebileceği konuşuluyor. Jose Mourinho hakkındaki iddialar hakkında konuştu. Mourinho, "Şu an boştayım ama tekrar çalışmak istiyorum. Futbol benim hayatım. Her yerde çalışabilirim." dedi.

Jose Mourinho teklif bekliyor! 'Her yerde çalışabilirim' - 1. Resim

3 KUPAYI ALAN TEK İSİM

Portekizli teknik adam Porto ve Inter'deki Şampiyonlar Ligi zaferlerinin yanı sıra; Manchester United'da UEFA Avrupa Ligi ve Roma'da UEFA Avrupa Konferans Ligi zaferleri yaşadı. Jose Mourinho, Avrupa mücadelesinde 3 kupaya da uzanan tek teknik direktör konumunda bulunuyor. 

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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