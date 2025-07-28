Jose Mourinho'dan çarpıcı açıklama: Neyin eksik olduğu ortada

Feyenoord maçına sayılı günler kala hâlâ transfer beklediğini söyleyen Fenerbahçe’nin hocası “Çok acil iki oyuncu istedim, hatta birinin adını verdim. Başkan da eksiğin ne olduğunu görüyordur” dedi.

EMİN ULUÇ - Portekiz kampına 3-2’lik Benfica mağlubiyetiyle nokta koyan Fenerbahçe’de Jose Mourinho’dan çarpıcı açıklamalar geldi. Luz Stadı’ndan oynanan maçın ardından konuşan Portekizli, takımın genel durumundan memnun olduğunu söylese de transfer ihtiyaçlarının altını çizmekten de geri kalmadı. Mourinho, “Oyuncular ve ekip arasında güçlü bir iletişim var. Herkes çok iyi çalıştı. Geçen sezona göre çok daha iyi bir kamp geçirdiğimizi söyleyebilirim. Bundan dolayı çok mutluyum” derken henüz tam olarak hazır olmadıklarını da vurguladı.

HENÜZ HAZIR DEĞİLİZ

Yüksek tempolu idmanlar yaptıklarını ifade eden Jose Mourinho, “Sezon öncesi kampları daha çok yüklemeyle geçer. Maçlara taze bir şekilde çıkamadık” derken “Sezona hem hazırız hem de değiliz” dedi.

Kadroda eksiklerini olduğunu belirten Portekizli, “Buradaki grupla çok sıkı çalıştık ama Feyenoord maçına on gün kaldı ve bizim daha fazlasına ihtiyacımız var” sözleriyle yeni transferler için sabırsızlandığı gözler önüne serdi. Mourinho, “Takımın durumu net, başkan da görüyordur diye düşünüyorum” diyerek yönetime mesaj yolladı.

FİNAL DOKUNUŞU GEREK

Mourinho “Eğer benim teknik direktörüm‘Şu iki oyuncu çok acil, eğer gerekirse ağustos sonunda üçüncü bir oyuncu alırsınız’diye talep ediyorsa ve hatta o bir oyuncunun ismine kadar vermişsem bunun artık anlaşılıyor olması gerekir. İstanbul’a vardığımızda Feyenoord maçına yedi gün kalmış olacak. Tabii ki bizi tanıyan, liderliği olan bir oyuncu çok iyi olur ama yine de bir üst seviyeye hazır olmak için çalışmamız lazım. Çalışacağız ama son dokunuşu ben yapamam, kulübün benim için yapması lazım” ifadelerini kullandı.

SOL KANADI KIRIK

Skriniar ve Asensio için geri sayıma geçen Fenerbahçe’de sol kanat problemi henüz çözülmüş değil. Maximin, Kostic ve Tadic’le yolları ayıran sarı lacivertliler bu pozisyon için arayışlarını sürdürüyor. Mourinho sol açık için beklentisi olduğunu yönetime iletti.

ZAMAN DARALIYOR

Takımın takvimine göre Feyenoord maçına hazırlanmak için bir hafta kaldığını belirten Mourinho, “Oynayacağımız maçı ciddiye almalıyız” diyerek yönetimin dikkatini çekti.