Jose Mourinho'ya Türk yardımcı! Kulübün efsane ismi teknik ekibe katılıyor

Yeni sezon hazırlıklarına başlayan ve kadroya önemli takviyeler yapmak isteyen Fenerbahçe, teknik heyeti de güçlendirme kararı aldı. Kulübün efsanesi olan Türk bir ismin, Jose Mourinho'ya yardımcı olarak teknik ekibe katılacağı iddia edildi.

Fenerbahçe'nin büyük umutlarla anlaşma sağladığı teknik direktör Jose Mourinho, 2024-2025 sezonundaki performansıyla eleştiri oklarının hedefi haline geldi. Süper Lig'i ikinci sırada bitirecek olan ve Avrupa ile Türkiye Kupası'nda erken havlu atan sarı lacivertliler eylül ayında seçime gidecek. Portekizli teknik adamın koltuğu ise garanti değil.

Ali Koç'un deneyimli çalıştırıcı ile yola devam etmek istediği belirtilirken, dünya basınında sık sık Mourinho'ya birçok kulüpten teklif geldiği ve Portekizli ismin bunları masaya yatırdığı iddia ediliyor. Sarı lacivertliler ise Mourinho ile devam edilmesi durumunda 'mutlak başarı' için yeni adımlar atma kararı aldı.

'VOLKAN DEMİREL' İDDİASI

Bu kapsamda yeni sezon çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de yönetim sadece takım kadrosunu değil, teknik heyeti de güçlendirecek.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Portekizli çalıştırıcının ekibi için Süper Lig'i, hakemleri, rakipleri ve Fenerbahçe'nin DNA'sını bilen isim düşünülürken, Volkan Demirel isminin öne çıktığı kaydedildi.

"FENERBAHÇE ÇAĞIRIRSA HAYIR DEMEK OLMAZ"

2002 yılında geldiği Fenerbahçe'de 2019'da futbolculuk kariyerini noktalayan, aynı kulüpte yardımcı antrenörlük yapan, teknik adam olarak Karagümrük, Hatay ve Bodrum'u çalıştıran Demirel de her fırsatta "Fenerbahçe çağırırsa hayır demek olmaz" diyerek kulübe olan bağlılığını gösterdiği aktarıldı.

HAYALİNİ AÇIKLAMIŞTI

Öte yandan Demirel, daha önce yaptığı açıklamalarda "Benim hedefim inşallah bir gün Fenerbahçe teknik direktörü olmak. Bunun için de elimden geleni yapmaya çalışacağım” ifadelerini kullanmıştı.