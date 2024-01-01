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    Josef de Souza yeniden Süper Lig'de! Brezilyalı yıldızın sözleşme detayları belli oldu

    Son dakika transfer haberleri... Başakşehir, ülkemizde bir dönem Fenerbahçe ve Beşiktaş formaları da giyen Josef de Souza'yı 1,5 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.

    Josef de Souza yeniden Süper Lig&#039;de! Brezilyalı yıldızın sözleşme detayları belli oldu
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın eski futbolcusu Josef de Souza yeniden Süper Lig'de forma giyecek.

    Çin'in Beijing Guoan takımından ayrılan 35 yaşındaki oyuncu, Başakşehir ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

    Josef de Souza yeniden Süper Lig'de! Brezilyalı yıldızın sözleşme detayları belli oldu

    JOSEF DE SOUZA BAŞAKŞEHİR'DE

    Kulüpten yapılan açıklamada "Kulübümüz, son olarak Çin Ligi ekiplerinden Beijing Guoan'da oynayan Josef de Souza ile 1,5 yıllık anlaşma sağladı. Brezilyalı oyuncunun imza törenine Başkanımız Göksel Gümüşdağ katıldı. Josef de Souza'ya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.

    Türkiye'deki en verimli sezonunu Beşiktaş ile 2020-2021 sezonunda geçiren Josef de Souza, Süper Lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    BaşakşehirJosef De Souza
    Haberler > Spor > Josef de Souza yeniden Süper Lig'de! Brezilyalı yıldızın sözleşme detayları belli oldu
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