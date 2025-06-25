Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Juventus bırakmıyor! Kenan Yıldız'a yeni sözleşme

Juventus bırakmıyor! Kenan Yıldız'a yeni sözleşme

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Juventus bırakmıyor! Kenan Yıldız&#039;a yeni sözleşme
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Juventus, milli futbolcu Kenan Yıldız'a yeni sözleşme teklifiyle gitti. İtalyan ekibi, yıldız ismin yıllık ücretini 3 katına çıkarmayı düşünüyor.

İtalyan ekibi Juventus, Kulüpler Dünya Kupası’na golleriyle damga vuran Kenan Yıldız’ı bırakmıyor.

Yönetim, millî oyuncunun sözleşmesini 2030’a kadar uzatıp yıllık ücretini de 1,5 milyon avrodan 4,5 milyon avroya çıkarmayı teklif etti.

Adı İngiliz ve Alman kulüpleriyle anılan ve 50 milyon avroluk değeri olan Kenan’ın cevabı merak konusu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Yine mi sen! Fenerbahçe bir transferde daha Comolli ile karşılaştı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yine mi sen! Fenerbahçe bir transferde daha Comolli ile karşılaştı - SporFenerbahçe'ye 'yine' Comolli engeliSüper Lig'de Memphis Depay bombası! Yıldız isim gemileri yaktı - SporSüper Lig'de Memphis Depay bombasıImmobile pazarlığı! İtalyan ekibi peşinde - SporImmobile pazarlığı! İtalyan ekibi peşindeBeşiktaş'ın golcü listesinde büyük sürpriz! Pazarlıklar başladı - SporBeşiktaş'ın golcü listesinde büyük sürprizMuslera'nın yeri doluyor! Kalede öncelik Ter Stegen - SporMuslera'nın yeri doluyor! Kalede öncelik...Galatasaray sol stoperini arıyor! Bir İspanyol bir de tanıdık isim önerisi - SporGalatasaray sol stoperini arıyor
Sonraki Haber Yükleniyor...