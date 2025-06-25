Juventus bırakmıyor! Kenan Yıldız'a yeni sözleşme

Juventus, milli futbolcu Kenan Yıldız'a yeni sözleşme teklifiyle gitti. İtalyan ekibi, yıldız ismin yıllık ücretini 3 katına çıkarmayı düşünüyor.

İtalyan ekibi Juventus, Kulüpler Dünya Kupası’na golleriyle damga vuran Kenan Yıldız’ı bırakmıyor.

Yönetim, millî oyuncunun sözleşmesini 2030’a kadar uzatıp yıllık ücretini de 1,5 milyon avrodan 4,5 milyon avroya çıkarmayı teklif etti.

Adı İngiliz ve Alman kulüpleriyle anılan ve 50 milyon avroluk değeri olan Kenan’ın cevabı merak konusu.