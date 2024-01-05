Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası'nda şampiyon Fenerbahçe Alagöz Holding
Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe uzatmalarda Çukurova Basketbol Mersin'i son saniye basketiyle 79-76 mağlup ederek kupayı kazandı.
Fenerbahçe Alagöz Holding ING Kadınlar Türkiye Kupası final maçında ÇBK Mersin'i uzatmalarda 79-76 yenerek kupanın sahibi oldu.
DEVREDE 9 SAYI ÜSTÜNLÜK
Sarı-lacivertli ekip, etkili savunmasına karşı skor üretmekte zorluk çeken ÇBK Mersin karşısında kalan dakikalarda iyi oyununu sürdürüp, ilk çeyreği 19-15 önde bitirdi.
İkinci çeyrekte Holingsvorth ile üst üste sayılar bulan ÇBK Mersin'in ataklarına Fenerbahçe Algöz Holding, Anderson ve Meesseman'ın etkili performansıyla karşılık verince, soyunma odasına sarı-lacivertlilerin 37-28 üstünlüğüyle gidildi.
71-71'LE UZATMAYA GİDİLDİ
ÇBK Mersin, bitime 1 dakika kala farkı 8 sayıya (56-48) indirse de Fenerbahçe Alagöz Holding final periyotuna 56-50 skor avantajıyla girdi.
Son saniyelerdeki karşılıklı birer atağı değerlendiremeyen iki takım karşılaşması 71-71 sona ererek maç uzatmaya gitti.
Uzatma bölümünde Selin Rachel Gül ve Meesseman'ın pota altındaki oyununa ÇBK Mersin Cornelius'u ile karşılık verdi. Son dakikaya 76-74 önde giren Fenerbahçe Alagöz Holding karşılaşmanın bitimine 17 saniye kala yaptığı faul sonrası ÇBK Mersin'li Holingsvorth iki atıştan birini kaçırınca Meesseman'ın son saniye üçlüğü ile takımını parkeden 79-76 galip ayrılmasını sağladı.
Bu sonuçla Fenerbahçe Alagöz Holding, kupayı müzesine götürdü.
Salon: Şehit Turgut Solak
Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Halil Erkoç, Alper Gökçebel
Fenerbahçe Alagöz Holding: Mcbride 15, Howard 15, Şerife Alperi Onar 14, Meesseman 8, Anderson 15, Sevgi Uzun 11, Tilbe Şenyürek 1, İdil Saçalır
ÇBK Mersin: Asena Yalçın 3 , Williams 15, Sinem Ataş 3, Hollingsworth 20, Mabrey 23, Melis Gülcan 6, Cornelius 6, Derin Yaya, Kiss
1. Periyot: 19-15
Devre: 37-28
3. Periyot: 56-50
Son Periyot: 71-71
Kaynak: Türkiye Gazetesi