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    Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası'nda şampiyon Fenerbahçe Alagöz Holding

    Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe uzatmalarda Çukurova Basketbol Mersin'i son saniye basketiyle 79-76 mağlup ederek kupayı kazandı.

    Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası&#039;nda şampiyon Fenerbahçe Alagöz Holding
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Fenerbahçe Alagöz Holding ING Kadınlar Türkiye Kupası final maçında  ÇBK Mersin'i uzatmalarda 79-76 yenerek kupanın sahibi oldu.

    DEVREDE 9 SAYI ÜSTÜNLÜK

    Sarı-lacivertli ekip, etkili savunmasına karşı skor üretmekte zorluk çeken ÇBK Mersin karşısında kalan dakikalarda iyi oyununu sürdürüp, ilk çeyreği 19-15 önde bitirdi.

    İkinci çeyrekte Holingsvorth ile üst üste sayılar bulan ÇBK Mersin'in ataklarına Fenerbahçe Algöz Holding, Anderson ve Meesseman'ın etkili performansıyla karşılık verince, soyunma odasına sarı-lacivertlilerin 37-28 üstünlüğüyle gidildi.

    71-71'LE UZATMAYA GİDİLDİ

    ÇBK Mersin, bitime 1 dakika kala farkı 8 sayıya (56-48) indirse de Fenerbahçe Alagöz Holding final periyotuna 56-50 skor avantajıyla girdi.

    Son saniyelerdeki karşılıklı birer atağı değerlendiremeyen iki takım karşılaşması 71-71 sona ererek maç uzatmaya gitti.

    Uzatma bölümünde Selin Rachel Gül ve Meesseman'ın pota altındaki oyununa ÇBK Mersin Cornelius'u ile karşılık verdi. Son dakikaya 76-74 önde giren Fenerbahçe Alagöz Holding karşılaşmanın bitimine 17 saniye kala yaptığı faul sonrası ÇBK Mersin'li Holingsvorth iki atıştan birini kaçırınca Meesseman'ın son saniye üçlüğü ile takımını parkeden 79-76 galip ayrılmasını sağladı.

    Bu sonuçla Fenerbahçe Alagöz Holding, kupayı müzesine götürdü.

    Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası'nda şampiyon Fenerbahçe Alagöz Holding

    Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası'nda şampiyon Fenerbahçe Alagöz Holding

    Salon: Şehit Turgut Solak

    Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Halil Erkoç, Alper Gökçebel

    Fenerbahçe Alagöz Holding: Mcbride 15, Howard 15, Şerife Alperi Onar 14, Meesseman 8, Anderson 15, Sevgi Uzun 11, Tilbe Şenyürek 1, İdil Saçalır

    ÇBK Mersin: Asena Yalçın 3 , Williams 15, Sinem Ataş 3, Hollingsworth 20, Mabrey 23, Melis Gülcan 6, Cornelius 6, Derin Yaya, Kiss

    1. Periyot: 19-15

    Devre: 37-28

    3. Periyot: 56-50

    Son Periyot: 71-71

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Fenerbahçe Alagöz Holding
    Haberler > Spor > Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası'nda şampiyon Fenerbahçe Alagöz Holding
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