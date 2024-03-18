Kara gecede Eren Elmalı'dan alkışlanacak hareket! Trabzonspor-Fenerbahçe maçına damgasını vurdu

Düzenleyen: Songül Soysal / Kaynak: - 18 Mart 2024 13:31 - Güncelleme: 18 Mart 2024 13:32 - Güncelleme:

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Süper Lig'in 30.haftasında oynanan ve yaşanan olaylarla gündemden düşmeyen Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinde çekilen bir görüntü sosyal medyada çok konuşuldu. Trabzonspor forması giyen Eren Elmalı'nın, kavga sırasında sarı-lacivertli taraftarları korumaya çalıştığı anlar kameralara böyle yansıdı.