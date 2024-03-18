Kara gecede Eren Elmalı'dan alkışlanacak hareket! Trabzonspor-Fenerbahçe maçına damgasını vurdu
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Süper Lig'in 30.haftasında oynanan ve yaşanan olaylarla gündemden düşmeyen Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinde çekilen bir görüntü sosyal medyada çok konuşuldu. Trabzonspor forması giyen Eren Elmalı'nın, kavga sırasında sarı-lacivertli taraftarları korumaya çalıştığı anlar kameralara böyle yansıdı.
Fenerbahçe'nin 3-2'lik galibiyetle ayrıldığı ve sonrasında olayların çıktığı Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinin yankıları sürüyor. Fenerbahçeli futbolcuların galibiyeti kutladığı sırada bir grup taraftarın sahaya inmesiyle başlayan olaylar, dallanıp budaklandı.
Yumrukların havada uçuştuğu olayın her geçen dakika yeni bir görüntüsü sosyal medyada ortaya çıkıyor. Bunlardan biri de Eren Elmalı'ya ait. Trabzonspor'un genç futbolcusu Elmalı'nın, sarı-lacivertli futbolcuları korumaya çalıştığı anlar sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.
Eren Elmalı'nın bu hareketi sosyal medyada alkış aldı.
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