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Kararları değiştirecek yeni sistem! VAR'a müdahale yetkisi geliyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Kararları değiştirecek yeni sistem! VAR&#039;a müdahale yetkisi geliyor
La Liga, VAR, Teknik Adam, Hakem, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Avrupa futbolunun önde gelen liglerinden İspanya La Liga’da devrim niteliğinde bir VAR yeniliği gündemde. İddialara göre;  artık teknik adamlar orta hakemi 2 kez VAR'a çağırabilecek.

İspanya La Liga'da yeni sezon öncesi büyük değişiklik gündemde.

İspanyol basınından COPE Radyosu'nun haberine göre; La Liga yönetimi, teknik direktörlere her maçta en fazla iki kez hakemi VAR monitörüne davet etme hakkı tanımaya hazırlanıyor.

Bu sistem, basketboldaki 'koç itirazı' modeline benzer şekilde işleyecek.

HAKEME MÜDAHALE DÖNEMİ BAŞLIYOR

Yeni uygulama devreye girerse, teknik ekipler maç içinde iki kez hakem kararının gözden geçirilmesini isteyebilecek. Bu itirazlar, yalnızca oyun devam ederken ve belirli pozisyonlar için geçerli olacak. Eğer yapılan itiraz sonucunda hakem kararını değiştirirse, söz konusu takım hakkını kaybetmeyecek. Ancak hakemin kararında bir değişiklik olmazsa, bir VAR çağrısı hak olarak sayılacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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