Arnavut orta saha oyuncusu kadrodaki Kartal Kayra Yılmaz’a benzerliğiyle dikkati çekiyor. Fiziksel oyunda yok gibi, hücuma katkısı az ama topu tutmada başarılı…

MURAD TAMER - Beşiktaş’ın yeni transferi Kristjan Asllani orta sahadaki sertlik eksikliği için yeterli bir oyuncu gibi gözükmüyor.

Kartal varken Asllani geldi! Beşiktaş'ın yeni transferinin artıları ve eksileriyle analizi

ÇOK HIZLI DEĞİL

23 yaşındaki oyuncu özellikleriyle kadrodaki Kartal Kayra Yılmaz ile büyük benzerlikler taşıyor. Hücuma katkısı çok az olan ve bu sezon gol ya da asist katkısı sağlayamayan Arnavut orta sahanın, oyunu hızlandırmakta da becerikli olmadığı görülüyor. Hızlı olmadığı için geriye koşmakta da sıkıntı çekebiliyor. En önemli artısı ise takımın topa sahip olma ve oyunu yönlendirme planlarında seçenek artırması. Uzun paslarda da oldukça başarılı.

TAKIMDAKİ ROLÜ ÖNEMLİ

İstatistikler ve performans analizleri, Arnavut oyuncu Kristjan Asllani’nin Serie A’da ortalamanın altında ya da sıradan seviyelerde olduğunu gösteriyor. Teknik direktör Sergen Yalçın’ın, Asllani’ye vereceği rol büyük önem taşıyor. Eğer Orkun Kökçü 10 numaraya geçerse, yıldız oyuncunun 8 numaradaki yerini Asllani alacak. Arnavut oyuncu geriden oyun kurmakta kilit rol oynayacak. Eğer Wilfried Ndidi’nin yerine ilk 11’de olursa Beşiktaş’ın orta sahadaki defansif direncinin biraz daha azalması riski söz konusu olacak.

FORMAYI EMİRHAN’A KAPTIRDI

Torino’da bu sezon 16 maça çıkan Asllani, son haftalarda formayı Beşiktaş’ın altyapısından yetişen Emirhan İlkhan’a kaptırmıştı. Sağlık kontrolünden geçen Asllani sezon sonuna kadar kendisini Beşiktaşlı yapan kiralık sözleşmesine imza attı. Sözleşmede satın alma opsiyonu bulunmuyor.

