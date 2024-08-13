Kartal yüksek uçacak! Beşiktaş ligdeki ilk maçında ışık verdi

Zorlu Samsunspor deplasmanında alınan üç puan ve liderlik keyifleri artırdı. Siyah beyazlı yönetim yeni transferlerle şampiyonluğun favorisi olacaklarına inanıyor.

MURAD TAMER'İN HABERİ - Sezona Süper Kupa şampiyonluğuyla başlayıp, ligdeki ilk maçında da Samsunspor’u deplasmanda yenen Beşiktaş’ta keyifler yerinde.

BİTİRİCİ TİM

Geçen sezon bitirici oyuncu eksikliğini hemen her maç yaşayan siyah beyazlılar, Samsun’da yıldız isimlerin kalitesini konuşturmasıyla sonuca gitmeyi başardı. Yönetim, takımın henüz hazır olmadığı dönemde alınan galibiyetten çok memnun. Gözler şimdi gönderilen oyuncuların yerine yapılacak transferlere çevrildi.

BOMBALAR PATLIYOR

Başkan Hasan Arat ve ekibi yapılacak nokta atışı transferlerle takımın şampiyonluğun en güçlü favorisi olacağına inanıyor. İmmobile, Rafa Silva ve Paulista gibi direkt fayda sağlayacak isimlerin takıma kazandırılması için yoğun mesai harcanıyor. Cher Ndour’un ardından sıradaki hedef oyunu kurucu stoper ve sağ kanat. Siyah beyazlıların uzun takviyesi için Mario Hermoso ile görüşmeler devam ediyor. Angel Correa için de gözler Ernest Muçi’den gelecek parada...

RAFA SİLVA PÜRNEŞE: İYİ Kİ BEŞİKTAŞ'A GELMİŞİM!

∂ Beşiktaş’ın yeni transferi Rafa Silva, Galatasaray’a karşı gösterdiği performansla dikkat çekmişti. Samsunspor maçında da etkili oyununu sürdüren Silva, attığı golle lige de hızlı bir giriş yaptı. Takımdaki arkadaşlık ortamından oldukça etkilenen Portekizli oyuncunun Beşiktaş’ı tercih ettiği için de çok mutlu olduğu öğrenildi.

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BEŞİKTAŞ’IN SON BOMBASINA GİOVANNİ VAN BRONCKHORST YORUMU

BİZİM POGBA'MIZ OLACAK

Başkan Arat bitirdi

Beşiktaş’ın bir süredir kadrosuna katmak için uğraştığı Cher Ndour’da mutlu sona ulaşıldı. İstanbul’a dün gece gelen Senegal asıllı İtalyan yıldız, sağlık kontrolünden geçtikten sonra bugün resmî sözleşmeye imza atacak. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkan Yardımcısı olarak da görev yapan Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nı yerinde takip ederken, PSG ile masaya oturup transferi bitirdi.

Opsiyon yok

Geçen sezon Braga’da kiralık olarak forma giyen 20 yaşındaki orta saha oyuncusunu Giovanni Van Bronckhorst ısrarla istedi. Hollandalı teknik adamın, “Ndour’u ister misin” sorusu üzerine “Gelirse Türkiye’nin Pogba’sı olur. Takıma da büyük katkı sağlar” cevabını verdiği öğrenildi. Öte yandan yapılan anlaşmada mecburi satın alma opsiyonu bulunmayacak. PSG sezon sonunda oyuncuyu satmak isterse öncelik hakkı Beşiktaş’ın olacak.

SON KARTAL NDOUR İMZA İÇİN İSTANBUL'A GELDİ

Beşiktaş’ın PSG’den yeni transferi Cher Ndour dün akşam saatlerinde İstanbul’a geldi. 20 yaşındaki orta saha oyuncusunu kulüp yetkilileri ile siyah beyazlı taraftarlar karşıladı. Bugün yapılacak sağlık kontrollerinin ardından İtalyan oyuncuyla bir yıllık kiralık sözleşme imzalanması bekleniyor.

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MUÇİ GİTTİ GİDİYOR! YERİNE CORREA GELİYOR

∂ Beşiktaş’ın geçen sezon devre arasında kadrosuna kattığı Ernest Muçi ile yollar ayrılıyor. Arnavut yıldız için Aston Villa ile yapılan pazarlıklarda sona gelindiği öğrenildi. Transfer gerçekleşirse siyah beyazlılar Atletico Madrid’in yıldızı Angel Correa için resmî teklifte bulunacak.

YAPRAK DÖKÜMÜ SÜRÜYOR MONTERO DA GÖNDERİLDİ

∂ Beşiktaş’ta yaprak dökümü devam ediyor. Rebic’in ardından Montero’nun da sözleşmesi feshedildi. Siyah beyazlılarda Amir Hadziahmetovic de Çaykur Rizespor’a kiralanmıştı. Aboubakar, Muleka ve Chamberlain’le fesih görüşmeleri ise devam ediyor.