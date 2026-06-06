Başkan Serdal Adalı, İtalyan teknik adama gitti ve İstanbul’a getirdi. 48 yaşındaki çalıştırıcının Beşiktaş’ı tercih etmesi İtalya’da büyük yankı uyandırdı.

MURAD TAMER - Beşiktaş’ta teknik direktör operasyonu tamamlandı. Sezonun bitmesiyle Sergen Yalçın ve Serkan Reçber ile yollar ayrılmış ve Futbol Direktörlüğü görevine Önder Özen getirilmişti. Özen’in 15 günlük çalışmasının ardından karar verildi ve başkan Serdal Adalı’nın da İtalya’ya gitmesiyle Vincenzo İtaliano ile anlaşıldı.

Kartal’da İtaliano dönemi! Beşiktaş'ta teknik direktör arayışları sona erdi

İMZA BUGÜN ATILACAK

Siyah beyazlılar bir süredir görüşmelerde bulunduğu İtalyan teknik adamı dün İstanbul’a getirdi. Son olarak Fiorentina ve Bologna’yı çalıştıran 48 yaşındaki teknik adam bugün resmî sözleşmeye imza atacak. İtalyan basınında Vincenzo Italiano’nun, Beşiktaş’ı tercih etmesi büyük yankı uyandırdı.

Kartal’da İtaliano dönemi! Beşiktaş'ta teknik direktör arayışları sona erdi

İTALYANLAR ŞAŞKIN

Napoli’nin teknik direktör adayları arasında olan ve ismi İtalya Millî Takımı için de geçen Vincenzo İtaliano’nun, giderek yükselen kariyerinde bir sonraki adım olarak Türkiye’yi seçmesi şaşkınlıkla karşılandı. İtaliano, Dünya Kupası’na katılamayan ve yıllardır pasif futbol sergileyen İtalya Millî Takımını kurtaracak isim olarak görülüyordu. Çizme basınında çıkan haberlerde, başkan Serdal Adalı’nın özel uçağıyla İtalya’ya giderek tecrübeli teknik adamı ikna etmesine geniş yer verildi. Ayrıca İtaliano’yu son yıllarda sürekli teknik direktör değiştiren Beşiktaş’ta zorlu bir sürecin beklediği belirtildi.

İKİ YILLIK SÖZLEŞME

Beşiktaş Kulübü, teknik direktörlük görevini verdiği Vincenzo İtaliano ile iki yıllık sözleşme imzalayacak. İtalyan teknik adamın alacağı ücret bugün açıklanacak.

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