Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında Kasımpaşa, sahasında karşılaştığı Antalyaspor ile golsüz berabere kaldı. Bu sonuçla beraber maç fazlasıyla Antalyaspor lig sıralamasında 14'üncü sırada yer alırken Kasımpaşa 16'ncı sırada bulunuyor.

Kasımpaşa ile Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadele 0-0'lık beraberlikle sona erdi. Haftaya 15 puanla başlayan iki takım bu sonuçla birlikte puanını 16'ya çıkardı. Ligin bir sonraki haftasında Antalyaspor, Gençlerbirliği'ni ağırlayacak. Kasımpaşa ise Trabzonspor deplasmanına gidecek.

YENİ TRANSFERLER İLK 11'DE

Kasımpaşa'da Fenerbahçe'den kiralık olarak kadroya getirilen İrfan Can Kahveci ve Eyüpspor'dan transfer edilen Kerem Demirbay, Antalyaspor maçında ilk 11'de başladı.

Öte yandan, mücadeleye yedek kulübesinde başlayan Cenk Tosun ile Kamil Ahmet Çörekçi, teknik direktör Emre Belözoğlu'dan şans bekledi.

VİNCENZO MONTELLA MAÇI TAKİP ETTİ

Kasımpaşa-Hesap.com Antalyaspor müsabakasını, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella tribünden izledi.

Montella, karşılaşma öncesinde Kasımpaşa Kulübü Üst Yöneticisi (CEO) Ceyhun Kazancı ile bir süre sohbet etti.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Halil Umut Meler, Samet Çiçek, Mustafa Savranlar

Kasımpaşa: Andreas Gianniotis, Claudio Winck, Adem Arous, Nicholas Opoku, Godfried Frimpong, Andri Baldursson (Cem Üstündag dk. 62), İrfan Can Kahveci (Ali Yavuz Kol dk. 62), Kerem Demirbay, Mortadha Ben Ouanes (Cenk Tosun dk. 88), Fousseni Diabate (Mamadou Fall dk. 81), Kubilay Kanatsızkuş (Habib Gueye dk. 62)

Yedekler: Ali Emre Yanar, Kamil Ahmet Çörekçi, Emre Taşdemir, Attila Szalai, Atakan Müjde

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Antalyaspor: Julian Diaz, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Hüseyin Türkmen, Kenneth Paal, Jesper Ceesay, Soner Dikmen (Ramzi Safuri dk. 59), Abdülkadir Ömür (Samuel Ballet dk. 23), Dario Saric (Yohan Boli dk. 89), Nikola Storm (Samet Karakoç dk. 58), Sander Van de Streek

Yedekler: Abdullah Yiğiter, Bahadır Öztürk, Ensar Buğra Tivsiz, Lautaro Giannetti, Hasan Yakub İlçin, Doğukan Sinik

Teknik Direktör: Sami Uğurlu

