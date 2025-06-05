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Kasımpaşa'da 3 imza birden! 2027'ye kadar anlaşmaya vardılar

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Kasımpaşa&#039;da 3 imza birden! 2027&#039;ye kadar anlaşmaya vardılar
Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Süper Lig ekibi Kasımpaşa, Ben Ouanes, Gianniotis ve Winck ile sezon başında yeni sözleşme imzalayacağını duyurdu.

Süper Lig'de sezon sona erdi, kulüplerin transfer çalışmaları hız kazandı. Kasımpaşa; Mortadha Ben Ouanes, Andreas Gianniotis ve Claudio Winck ile 2027 yılına kadar yeniden anlaşmaya vardı.

Lacivert beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "2027'ye kadar birlikte! Claudio, Andreas, Mortadha... Resmi imza töreni sezon başında gerçekleştirilecektir" denildi.

Geride kalan sezon 32 maça çıkan sol kanat oyuncusu Ben Ouanes, 5 kez rakipleri ağları sarsarken, sağ bek oyuncusu Winck ise 3 kez gol sevinci yaşadı.

Yunan kaleci Gianniotis ise geçen sezon 33 maçta görev yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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