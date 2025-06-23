Kayserispor'da yen teknik direktör Markus Gisdol'un ekibi belli oldu
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Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Süper Lig ekibi Kayserispor, teknik direktör Markus Gisdol ile 2 yıllık resmi sözleşme imzaladı. Gisdol'un ekibi belli oldu.
Trendyol Süper Lig ekibi Bellona Kayserispor'da göreve getirilen teknik direktör Markus Gisdol'un ekibi belirlendi.
YARDIMCI ANTRENÖRLERİ BELLİ OLDU
Kulübün açıklamasına göre, Gisdol'un yardımcı antrenörlüğünü Guido Kandziora, Mustafa Ünal ve Kemal Dulda yapacak.
Kayseri ekibinin kaleci antrenörlüğüne Bora Sevim, Hamit Sayıcı, atletik performans antrenörlüğüne Murat Yüksel, Mustafa Cebel Torun ve analiz antrenörlüğüne Jakob Braun getirildi.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Baki Sancak