Kayserispor'da yen teknik direktör Markus Gisdol'un ekibi belli oldu

Süper Lig ekibi Kayserispor, teknik direktör Markus Gisdol ile 2 yıllık resmi sözleşme imzaladı. Gisdol'un ekibi belli oldu.

Trendyol Süper Lig ekibi Bellona Kayserispor'da göreve getirilen teknik direktör Markus Gisdol'un ekibi belirlendi.

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YARDIMCI ANTRENÖRLERİ BELLİ OLDU

Kulübün açıklamasına göre, Gisdol'un yardımcı antrenörlüğünü Guido Kandziora, Mustafa Ünal ve Kemal Dulda yapacak.

Kayseri ekibinin kaleci antrenörlüğüne Bora Sevim, Hamit Sayıcı, atletik performans antrenörlüğüne Murat Yüksel, Mustafa Cebel Torun ve analiz antrenörlüğüne Jakob Braun getirildi.