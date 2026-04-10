İhlas Haber Ajansı
Kayserispor'un büyük hasreti: İç sahada 5 maçtır Fenerbahçe'den puan alamıyor
Süper Lig’in 29'uncu haftasında 11 Nisan Cumartesi günü Fenerbahçe'yi konuk edecek Kayserispor'da hedef sahadan puan veya puanlarla ayrılmak. Kayseri temsilcisi, İstanbul ekibi ile sahasında oynadığı son 5 maçta puan alamadı.
Kayserispor, Fenerbahçe ile sahasında oynadığı son 20 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 11 mağlubiyet elde etti.
- Kayserispor, bu müsabakalarda 22 gol atarken kalesinde 37 gol gördü.
- Kayserispor, son 5 iç saha mücadelesinde Fenerbahçe'den puan alamadı.
- Kayserispor'un Fenerbahçe'ye karşı en farklı mağlubiyeti 5-0, en farklı galibiyeti ise 4-1.
- İki takım arasındaki en gollü karşılaşma, geçtiğimiz sezon 6-2 Kayserispor'un mağlubiyetiyle sonuçlandı.
Fenerbahçe ile sahasında oynadığı son 20 müsabakada 6 defa galibiyet sevinci yaşayan Kayserispor, 11 defa mağlup olurken, 3 maçta berabere kaldı. Söz konusu müsabakalarda 22 gol atan sarı-kırmızılılar, kalesinde 37 gol gördü.
Kayserispor, son 5 iç saha mücadelesinde Fenerbahçe'den puan alamadı. Taraftarı önünde sarı-lacivertliler ile yaptığı maçlarda en farklı mağlubiyetini 5-0'la alan Kayserispor, en farklı galibiyetini de 4-1'lik skorla elde etti.
İki takım arasında en gollü karşılaşma, geçtiğimiz sezon oynandı. Kayserispor, 8 golün atıldığı müsabakayı 6-2 kaybetti.
