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Kiralık gitmişti, geri dönüyor! Joao Pedro Fenerbahçe'nin kampına katılacak

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Kiralık gitmişti, geri dönüyor! Joao Pedro Fenerbahçe&#039;nin kampına katılacak
Fenerbahçe, Jose Mourinho, Serdar Aziz, Haber

Spor Haberleri

Fenerbahçe'den Gremio'ya kiralık olarak gönderilen Joao Pedro'nun kendi isteğiyle takımdan ayrılma kararı aldığı ve kısa süre içerisinde sarı lacivertlilerin kampına katılacağı iddia edildi.

Teknik Direktör Jose Mourinho liderliğinde yeni sezon hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe'de transfer hareketliliği yaşanıyor. Dün deneyimli futbolcu Serdar Aziz'in ayrılığını açıklayan sarı lacivertlilerde, takıma yeni bir isim dahil olabilir.

Sarı lacivertli yönetim transferde birçok isimle görüşmeye devam ederken, Gremio'ya kiralık gönderilen Joao Pedro'nun takıma dönme ihtimali gündeme geldi.

KENDİ İSTEĞİYLE AYRILDI

Brezilya basınından Pais do Futebol'da yer alan habere göre; Gremio'nun Fenerbahçe'den kiraladığı Joao Pedro, sözleşmesi sona ermeden kendi isteğiyle takımdan ayrılma kararı aldı ve bunu takıma iletti.

32 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun kısa süre içinde Fenerbahçe'nin kampına katılacağı iddia edildi.

Düzenleyen:  - Spor
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