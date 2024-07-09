Kiralık gitmişti, geri dönüyor! Joao Pedro Fenerbahçe'nin kampına katılacak

Düzenleyen: Sinem Eryilmaz 9 Temmuz 2024 09:26 - Güncelleme: 9 Temmuz 2024 09:28 - Güncelleme:

Fenerbahçe, Jose Mourinho, Serdar Aziz, Haber

Spor Haberleri

Fenerbahçe'den Gremio'ya kiralık olarak gönderilen Joao Pedro'nun kendi isteğiyle takımdan ayrılma kararı aldığı ve kısa süre içerisinde sarı lacivertlilerin kampına katılacağı iddia edildi.