Kongre üyeleri Aziz Yıldırım'la ne konuştu? O toplantı gündeme oturdu

Eylül ayında seçime gidecek olan Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor. İmza toplamaya devam eden ve seçimi erkene çekmek isteyen kongre üyeleri, eski başkan Aziz Yıldırım ile bir araya geldi. Toplantı ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

Süper Lig'de şampiyonluğu ezeli rakibine kaptıran ve diğer kulvarlarda da kupaya uzanamayan Fenerbahçe'de sezonun sona ermesi ile birlikte kaos başladı. Taraftarlar Ali Koç ve Mourinho konusunda ikiye ayrılırken, kongre üyeleri seçim için imza kampanyası başlattı.

Başkan Ali Koç seçim için eylül ayını işaret etti ancak buna rağmen üyeler, imza kampanyasına devam ederek seçimi daha erkene çekmeye çalışıyor.

ÜYELERDEN AZİZ YILDIRIM'A BASKI

İmza kampanyası tüm hızıyla devam ederken, dün eski başkan Aziz Yıldırım'ın kongre üyeleriyle bir araya geldiği iddia edildi. Sözcü'de yer alan habere göre; kongre üyeleriyle yapılan görüşmede Aziz Yıldırım'a adaylığını hemen açıklaması yönünde baskı yapıldı.

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım daha önce şart sunmuş ve bu şartın gerçekleşmesi durumunda aday olacağını duyurmuştu.

Aziz Yıldırım açıklamasında, "Beni sorumluluğa davet edenler veya şahsımı sorumluluk üstlenmekten kaçınmakla itham edenler, 16.464 + 1 imza ile demokratik meşruiyetin tam ve eksiksiz olarak oluştuğunu, kendilerine ve şahsıma göstermelidirler. İşte o zaman tüm varlığımla, dün nasıl ki tüm her şeyimi ortaya koymuşsam, yarın da aynı inanç ve kararlılıkla Fenerbahçe düşmanlarıyla mücadelede gözümü kırpmadan var olacağımın bilinmesini isterim. Çünkü darağacında olsak da bizim ilk sözümüz de son sözümüz de Fenerbahçe’dir" ifadelerini kullanmıştı.