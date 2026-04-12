Konyaspor evinde 3'ledi: Yenilmezlik serisi 5 maça çıktı
Konyaspor, Karagümrük karşısında ilk yarıda bulduğu gollerle maçı kopardı; sahadan 3-0 galip ayrılan yeşil-beyazlılar, yenilmezlik serisini 5 maça çıkararak puanını 34’e yükseltti.
- Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri Blaz Kramer, Jackson Muleka ve Diogo Gonçalves kaydetti.
- Bu sonuçla Konyaspor'un ligdeki yenilmezlik serisi 5 maça çıktı.
- Konyaspor puanını 34'e yükseltirken, Fatih Karagümrük 20 puanda kaldı.
- Konyaspor bir sonraki hafta Antalyaspor deplasmanına gidecek.
- Fatih Karagümrük ise Eyüpspor'u konuk edecek.
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Konyaspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0'lık skorla kazandı. Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri, 21. dakikada Blaz Kramer, 28. dakikada Jackson Muleka ve 90+2. dakikada Diogo Gonçalves kaydetti.
İlhan Palut yönetimindeki Konyaspor'un ligde yenilmezlik serisi 5 maça çıktı. Bu sonucun ardından Konyaspor, puanını 34'e yükseltti. Fatih Karagümrük, 20 puanda kaldı. Süper Lig'in bir sonraki haftasında Konyaspor, Antalyaspor deplasmanına gidecek. Fatih Karagümrük, Eyüpspor'u konuk edecek.
Hakemler: Oğuzhan Aksu, Samet Çavuş, Kerem Ersoy
Konyaspor: Bahadır Güngördü, Jin-Ho Jo (Bazoer dk. 60), Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ, Berkan Kutlu, Marko Jevtovic, Melih İbrahimoğlu (Diogo Gonçalves dk. 81), Kazeem Olaigbe (Tunahan Taşçı dk. 71), Enis Bardhi (Sander Svendsen dk. 81), Jackson Muleka (Bjorlo dk. 71), Blaz Kramer
Teknik Direktör: İlhan Palut
Fatih Karagümrük: Grbic, Esgaio, Biraschi, Lichnovsky, Çağtay Kurukalıp, Verde (Barış Kalaycı dk.76), Berkay Özcan, Bartuğ Elmaz, Babicka (Traore dk. 77), Larsson, Serginho (Tiago Çukur dk. 67)
Teknik Direktör: Aleksandar Stanojevic
Goller: Blaz Kramer (dk. 21), Jackson Muleka (dk. 28), Diogo Gonçalves (dk. 90+2) (Konyaspor)
Sarı kartlar: Melih İbrahimoğlu (Konyaspor), Lichnovsky (Fatih Karagümrük)