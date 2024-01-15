Konyaspor, Fahrudin Ömerovic'e emanet! Boşnak teknik direktör şehre geldi

15 Ocak 2024 13:53 - Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2024 14:33

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, teknik direktör Fahrudin Ömerovic ile anlaştı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hoşgeldin Fahrudin Ömerovic! Kulübümüz, Süper Lig 2023-2024 sezonu sonuna kadar Teknik Direktör Fahrudin Ömerovic ile prensip anlaşmasına varmıştır. Teknik Direktörümüz Ömerovic'e Konyaspor'umuzda başarılar dileriz." denildi.

Daha önce Konyaspor'da Aykut Kocaman'ın yardımcılığını yapan Ömerovic, 2016-2017 sezonunda yaşanılan Türkiye Kupası zaferi yaşamıştı.

Boşnak teknik direktör bugün takımla ilk idmanına çıkacak.