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Konyaspor, Fahrudin Ömerovic'e emanet! Boşnak teknik direktör şehre geldi
Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş
Hakan Keleş ile yollarını ayıran Konyaspor, daha önce Aykut Kocaman'ın yardımcısı olarak kulüpte çalışan Fahrudin Ömerovic ile anlaştığını duyurdu.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, teknik direktör Fahrudin Ömerovic ile anlaştı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hoşgeldin Fahrudin Ömerovic! Kulübümüz, Süper Lig 2023-2024 sezonu sonuna kadar Teknik Direktör Fahrudin Ömerovic ile prensip anlaşmasına varmıştır. Teknik Direktörümüz Ömerovic'e Konyaspor'umuzda başarılar dileriz." denildi.
Daha önce Konyaspor'da Aykut Kocaman'ın yardımcılığını yapan Ömerovic, 2016-2017 sezonunda yaşanılan Türkiye Kupası zaferi yaşamıştı.
Boşnak teknik direktör bugün takımla ilk idmanına çıkacak.
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi