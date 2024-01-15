- Güncelleme Tarihi:
Konyaspor transfer bombasını patlattı! Boateng ile anlaşma sağlandı
Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş
Süper Lig'de zor günler geçiren Konyaspor, ara transfer dönemine hızlı başladı. Yeşil beyazlılar, Ganalı orta saha oyuncusu Emmanuel Boateng ile anlaşmaya vardı.
Süper Lig ekibi Konyaspor, İsveç ekibi Elfsborg ile Ganalı orta saha Emmanuel Boateng'in transferi için görüşmeye başlandığını ve oyuncunun Konya'ya geldiğini açıkladı.
Konyaspor, İsveç ekibi Elfsborg ile Ganalı orta saha oyuncusu Emmanuel Boateng'in transferi için görüşmeye başladığını duyurdu.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Konyaspor'umuz, orta saha oyuncusu Emmanuel Boateng'in transferi için kulübü Elfsborg ile görüşmelere başlamıştır. Ganalı futbolcu, sağlık kontrolleri ve ileri görüşmeler için Konya'ya gelmiştir" denildi.
2021-2022 sezonunda Elfsborg'a transfer olan Emmanuel Boateng'in, kulübüyle 2025 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor.
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi