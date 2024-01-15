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    Konyaspor transfer bombasını patlattı! Boateng ile anlaşma sağlandı

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Süper Lig'de zor günler geçiren Konyaspor, ara transfer dönemine hızlı başladı. Yeşil beyazlılar, Ganalı orta saha oyuncusu Emmanuel Boateng ile anlaşmaya vardı.

    Konyaspor transfer bombasını patlattı! Boateng ile anlaşma sağlandı
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Süper Lig ekibi Konyaspor, İsveç ekibi Elfsborg ile Ganalı orta saha Emmanuel Boateng'in transferi için görüşmeye başlandığını ve oyuncunun Konya'ya geldiğini açıkladı.

    Konyaspor, İsveç ekibi Elfsborg ile Ganalı orta saha oyuncusu Emmanuel Boateng'in transferi için görüşmeye başladığını duyurdu.

    Konyaspor transfer bombasını patlattı! Boateng ile anlaşma sağlandı

    Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Konyaspor'umuz, orta saha oyuncusu Emmanuel Boateng'in transferi için kulübü Elfsborg ile görüşmelere başlamıştır. Ganalı futbolcu, sağlık kontrolleri ve ileri görüşmeler için Konya'ya gelmiştir" denildi.

    2021-2022 sezonunda Elfsborg'a transfer olan Emmanuel Boateng'in, kulübüyle 2025 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor.

     

     

     

     

     

     

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    KonyasporSüper Lig
    Haberler > Spor > Konyaspor transfer bombasını patlattı! Boateng ile anlaşma sağlandı
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