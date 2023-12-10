Kopenhag - Galatasaray maçına tanıdık hakem! Taraftarları sevindiren atama

10 Aralık 2023 12:50 - Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2023 12:51

Editör: Ferhat Kızıltaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda 6. haftasında oynanacak Kopenhag - Galatasaray maçını İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek.

Gruptan çıkma yolunda kritik öneme sahip karşılaşma salı 12 Aralık Salı günü saat 23.00'de Parken Stadı'nda oynanacak.

Orsato'nun yardımcılıklarını Ciro Carbone ve Alessandro Giallatini yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Michael Fabbri. Müsabakanı VAR koltuğunda Massimiliano Irrati oturacak, AVAR'da ise Paolo Valeri görev yapacak.

DEV MAÇA TANIDIK HAKEM GELDİ

Orsato, 2019-2020 sezonunda oynanan Galatasaray - Real Madrid ve 2021-2022 Avrupa Ligi son 16 turunda oynanan Galatasaray - Barcelona rövanş maçını da yönetmişti.

Galatasaray Real Madrid'e 1-0, Barcelona'ya ise 2-1 kaybetmişti.

İtalyan hakemin genel olarak yönettiği maçlar da ise Türk sporseverler olumlu bir tavır sergiledi.

Avrupa'nın üst düzey hakemlerinden olan Orsato, haftanın en kritik mücadelesi olarak gösterilen Kopenhag - Galatasaray maçında düdük çalacak.

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