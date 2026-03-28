Kosova-Türkiye maçının hakemi belli oldu
A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde 31 Mart Salı günü Kosova'ya konuk olacağı maçta İngiliz hakem Michael Oliver düdük çalacak.
Kosova ile oynanacak Türkiye milli futbol maçı öncesi hakem kadrosu açıklandı ve Türkiye A Milli Futbol Takımı hazırlıklarını sürdürüyor.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Kosova'nın başkenti Priştine'deki Fadil Vokrri Stadı'nda TSİ 21.45'te başlayacak müsabakada Oliver'ın yardımcılıklarını, İngiltere Futbol Federasyonundan Stuart Burt ve James Mainwaring gerçekleştirecek.
Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise İngiliz Christopher Kavanagh olacak.
Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.
Pas çalışmasıyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde taktik organizasyonlar üzerinde durulduğu öğrenildi.
Merih Demiral ile Hakan Çalhanoğlu, kondisyoner eşliğinde düz koşu yaptı. Kaptan Hakan, koşunun ardından takımdan ayrı çalıştı.
Antrenmanı TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz da izledi.
Ay-yıldızlı ekip, Kosova müsabakasının hazırlıklarına yarın basına kapalı yapacağı idmanla devam edecek.