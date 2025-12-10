İlk yarıdaki futbolla G.Saray galibiyeti hak ediyor dedik ama, bunun ikinci 45’i vardı

Dar rotasyon ve 2. yarı sendromu aldı, götürdü!Galatasaray ilk yarı çok iyi oynadı, gole yaklaştı, galibiyeti hak eden bir futbol ortaya koydu…Umutlandık, 3 puana ilk 45 dakikadaki oyunla inandık!

Ancak Galatasaray, USG, Fenerbahçe ve Samsunspor maçlarında olduğu gibi 2. yarıda fiziksel olarak oyundan düştü!

Defans arkasına atılan toplarla Monaco’ya şans verdi. Ve korktuğumuz başımıza geldi!

Galatasaray son maçlarda olduğu gibi fiziksel yorgunluk, dar rotasyonun acısını, sancısını yine yaşadı

Atamayana atıyorlar işte

İlkay yüzde 100’ü kaçırdı, Barış Alper direğe takıldı! İlk yarıyı iyimser ve umutla kapattık!

Şampiyonlar Ligi’nde Manchester City ile berabere kalmış, kendi liginde ise PSG’yi mağlup etmiş bir takıma karşı deplasmanda yakalayabileceğin ve öne geçebileceğin bütün fırsatları buldun. Ama atamadın!

Rakibin ise elindeki en önemli güç, geçiş oyununa yatkın, kaliteli ve atlet oyuncuları olması idi!

Zayıf yerden vurdular

Ve bu güçlü yanları, bizim de zayıf düştüğümüz yerden vurdular bizi!

G.Saray Lemina’sızlık üzerine fizik olarak da düşünce Monaco akın akın geldi! Minamino’nun defans arkasına koşularını, servislerini engelleyemedik!

Uğurcan iki net pozisyonu ve penaltıyı kaçırdı. Balogun bir yüzde 100 fırsatı ıskaladı.

Kısaca çekirge bir sıçradı, iki sıçradı, üçüncü de golü yedik!

Sahaya girerken rakip takım hocası ile gereksiz tartışan Günay da oyuna tam konsantre olamadı! Ve saniyesinde zamanlama hatası ile golü yedik!

Atletico Madrid ve Manchester City ile oynayacağımızı düşünürsek bu mağlubiyetle Şampiyonlar Ligi ilk 24 biletini ateşe attık!

Maçın adamı: Minamino

