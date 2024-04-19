Küstah açıklamalara kaldığı yerden devam! Olympiakos'un sahibi Evangelos Marinakis "İstanbul'da tarih yazdık..."

UEFA Konferans Ligi'den Fenerbahçe 3-2'nin rövaşında, penaltı atışlarıyla Yunan takımı Olympiakos'a mağlup oldu ve Avrupa hayallerine veda etti. Maç sonrası Olympiakos'un sahibi Evangelos Marinakis daha önce İstanbul hakkında yaptığı küstahça açıklamalarına bir yenisini daha ekledi.

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'yi, penaltı atışları sonunda mağlup eden ve yarı finale yükselip Aston Villa'nın rakibi olan Olympiakos'un sahibi Evangelos Marinakis daha önce yaptığı skandal açıklamalarına bir yenisini daha ekledi.

2021 yılında Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'yi 3-0 yendikleri maçın ardından yaptığı açıklamada "İstanbul'da, kendi şehrimizde böyle bir galibiyet elde etmek çok önemliydi. Bizim için çok anlamlı bir zaferdi" derken "Bu zaferi şehrimizdeki tüm Yunan halkına adıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

MARINAKIS: İSTANBUL'DA TARİH YAZDIK

Marinakis bir benzeri açıklamayı bu kez, önceki akşam oynanan karşılaşmanın ardından yaptı. Geceyi 'gelecek nesillere anlatabilecekleri bir gece' olarak niteleyen Marinakis şu ifadeleri kullandı:

"Bu çok büyük bir gece. İstanbul'da tarih yazdık. Bu stadyumda, bu atmosferde zorlukları seviyoruz. Efsanenin, şampiyonun, Olympiakos'un ruhunun ne anlama geldiğini hep birlikte gösterdik. Bu takım daha da ileri gidebilir. Biz buna inandık ve daha da büyük zaferler yaşamayı bekliyoruz. Gelecek nesillere anlatabileceğimiz harika bir geceydi"

"İSTANBUL'DA BÜYÜK BİR GECE YAŞADIK"

Marinakis sözlerine şöyle devam etti:

"Hayal kurmaya devam ediyoruz. Zor görünen bazı hayallerimiz gerçek oldu. Sezona nasıl başladığımızı biliyorsunuz, bazı değişiklikler yaptık. Hepimiz bir araya geldik ve sonuçları görüyorsunuz. İstanbul'da büyük bir gece yaşadık. Avrupa'da ve ligde ilerlemeyi hedefliyoruz. Biliyorsunuz, soyunma odasında arkadaşlara da söyledim, Sayın Mendilibar'da beni etkileyen şey risk alması ve zoru sevmesi. Tüm gücüyle saldırdı, çünkü biz buraya tur atlamaya geldik, beraberlik ya da başka bir şey için gelmedik. Risk almayı seviyor. Karaiskakis'deki 1-4'ten sonra yenilemeyi kabul ettim. Kutlamalarla işimiz yok, o doğru yerde doğru adam"