Kylian Mbappe, altyapısından yetiştiği kulübü satın alıyor

Fransız yıldız Kylian Mbappe, altyapısından yetiştiği Caen kulübünün yüzde 80'ini satın alacak. Mbappe'nin ödeyeceği ücret ortaya çıktı.

PSG'de sözleşmesinin bitmesinin ardından bedelsiz şekilde Real Madrid'in yolunu tutan Fransız yıldız Kylian Mbappe, yeni bir maceraya hazırlanıyor. Fransız yıldız, kulüp satın almaya karar verdi.

HİSSE ALACAK

Fransız süperstar, Ligue 2'de yer alan Caen'ın hisselerini alacak. Le Parisien'in haberine göre Mbappe, Caen'ın hisselerinin yüzde 80'inin sahibi olacak. Mbappe bu satın alma için yaklaşık 15 milyon Eurol'uk bir ödeme yapacak. Kulübün kalan yüzde 20'lik hissesi Pierre-Antoine Capton'da kalacak.

ALTYAPISINDA YETİŞTİ

25 yaşındaki oyuncu Caen altyapısında yetişmiş, 13 yaşında Monaco'ya imza atmıştı. Forbes'a göre Kylian Mbappe'nin servetinin değeri 180 milyon dolar.