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Lamine Yamal'ın babasına bıçaklı saldırı! Hastaneye kaldırıldı, son durumu belli oldu

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Lamine Yamal&#039;ın babasına bıçaklı saldırı! Hastaneye kaldırıldı, son durumu belli oldu

Spor Haberleri

Barcelona'nın yıldız futbolcusu Lamine Yamal'ın babası bıçaklı saldırıya uğradı. Hastaneye kaldırılan Mounir Nasraoui'nin durumunun ağır olduğu ifade edilirken, saldırıyla ilgili üç kişi tutuklandı.

EURO 2024'te İspanya forması ile sergilediği performansla dünyanın ilgisini çeken Barcelona'nın genç futbolcusu Lamine Yamal'ın babası otoparkta bıçaklı saldırıya uğradı.

İspanya'nın Matora kentinde saldırıya uğrayan ve hastaneye kaldırılan baba Mounir Nasraoui'nin durumunun 'ağır' olduğu bildirildi.

İspanyol yayın organları Relevo ve Mundo Deportivo, Nasraoui'nin hastanede kalmaya devam ettiğini ancak 'tehlikeli bir durumun olmadığını' yazdı.

Lamine Yamal'ın babasına bıçaklı saldırı! Hastaneye kaldırıldı, son durumu belli oldu - 1. Resim

KOMŞULARIYLA TARTIŞMIŞ

Yamal'ın babasının bıçaklanmadan sadece birkaç saat önce komşularıyla tartıştığı ortaya çıktı. Mounir Nasraoui ile komşuları arasındaki tartışmanın, 'Balkondan kendisine su atılması' sonrasında çıktığı iddia edildi.

La Vanguardia'nın haberine göre ise yerel sakinler Nasraoui'nin köpeğini gezdirirken bazı kişilerle tartıştığını iddia etti. Anlaşmazlığın daha sonra Nasraoui'nin defalarca bıçaklandığı bir kavgaya yol açtığı söyleniyor.

Lamine Yamal'ın babasına bıçaklı saldırı! Hastaneye kaldırıldı, son durumu belli oldu - 2. Resim

ÜÇ KİŞİ TUTUKLANDI

El Mundo'nun haberine göre; İspanyol polisi üç kişiyi cinayete teşebbüsle suçlayarak tutukladı ve yerel saatle 21.10 sıralarında meydana gelen olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Düzenleyen:  - Spor
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