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Lionel Messi ne zaman emekli olacak sonunda itiraf etti! Herkes bu sorunun cevabını merak ediyor

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Lionel Messi ne zaman emekli olacak sonunda itiraf etti! Herkes bu sorunun cevabını merak ediyor

Spor Haberleri

Dünya futbolunun yaşayan efsanelerinden biri olan Arjantinli süper yıldız katıldığı bir podcast programında çarpıcı itiraflarda bulundu. Messi en çok merak edilen emeklilik sorusuna da cevap verdi. İşte haberin detayları.

36 yaşındaki Arjantinli futbol yıldızı Lionel Messi, Arjantin'de Big Time isimli bir podcast programına katıldı. Barcelona'dan ayrılığından, milli takım kariyerine kadar samimi açıklamalarda bulunan Messi, ne zaman emekli olacağı konusuna da açıklık getirdi. 

"BARCELONA'DAN AYRILMA PLANIM YOKTU"

Barcelona'dan Paris Saint-Germain'e transfer olma süreci hakkında konuşan Messi  "PSG'ye gittiğimde değişim zor oldu çünkü Barcelona'da kalmayı planlamıştım. Ayrılmaya hazır değildim ve her şey çok hızlı oldu. Başka bir lig, başka bir kulüp. Bu, aramadığımız bir değişiklikti ve ilk başlarda zor oldu." ifadelerini kullandı.

Lionel Messi ne zaman emekli olacak sonunda itiraf etti! Herkes bu sorunun cevabını9 merak ediyor - 1. Resim

"MİLLİ TAKIMI BIRAKIRDIM"

2022 yılında Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda, kariyerine bir de Dünya Kupası'nı ekleyen Messi "Dünya Kupası'nda Suudi Arabistan maçı dışında turnuvadan keyif aldım. Fransa'ya karşı finali kazandık ve çok güzeldi. Şampiyon olmasaydık muhtemelen milli takımı bırakırdım." dedi.

NE ZAMAN EMEKLİ OLACAK?

Messi hakkında en çok merak edilen konulardan biri de emekliliği. Bir sonraki Dünya Kupası'nda olup olmayacağı da merak edilen Lionel Messi, emeklilik hakkında şöyle konuştu:

"Artık performans gösteremediğimi, keyif almadığımı ya da arkadaşlarıma yardım edemediğimi hissettiğim an bırakacağımı biliyorum. Kendimi çok iyi eleştirim, ne zaman iyi oynadığımı, ne zaman kötü oynadığımı bilirim. O adımı atma zamanının geldiğini hissettiğimde, yaşımı düşünmeden atacağım. Kendi iyi hissederse, her zaman yarışmaya devam etmeye çalışacağım çünkü sevdiğim ve nasıl yapılacağını bildiğim şey bu."

Düzenleyen:  - Spor
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