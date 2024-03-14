Lionel Messi yine bildiğiniz gibi! Resital sunmasına sadece 23 dakika yetti takımına maçı getirdi

Amerika Birleşik Devletleri’nde Inter Miami forması giyen Lionel Messi, takımının önceki akşam Nashville SC ile oynadığı maçta, 23 dakika içinde adeta bir resital sundu. 50.dakikada oyundan çıkan Arjantinli süper yıldız yine çok konuşuldu.

Avrupa’da Barcelona ve Paris Saint Germain kariyerinin ardından soluğu Amerika Birleşik Devletler’in alan Lionel Messi adından söz ettirmeye devam ediyor. MLS’te Inter Miami’de top koşturan Arjantinli dünya yıldızı önceki akşam takımını sırtladı.

Messi, Inter Miami’nin CONCACAF Şampiyonlar Ligi’nde Nashville SC ile karşılaştığı maçta, eski günlerinden esintiler sundu.

23 DAKİKADA MAÇI GETİRDİ

Maçın 8.dakikasında Luis Suarez’e asist yapan Lionel Messi, bu kez 23. dakikada kendisi sahneye çıktı ve skoru 2-0’a getirdi.

23 dakika içinde takımını sırtlayan Messi, 50.dakikada hafif bacak ağrısı nedeniyle, tedbir amacıyla oyundan çıktı. Messi’nin takımı Inter Miami ise karşılaşmadan 3-1’lik galip ayrılarak, CONCACAF Şampiyonlar Ligi çeyrek finaline yükseldi.

HER 90 DAKİKA İÇİN 1 GOL

Lionel Messi, Inter Miami formasıyla 4 maça çıktı. 4 gol 1 asistlik bir performans gösteren Arjantinli böylece, toplamda 360 dakika forma giyip her 90 dakika için bir gol atmış oldu.