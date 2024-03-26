Lucescu'dan Beşiktaş itirafı! Romanyalı neden reddettiğini açıkladı

Romanyalı Teknik Direktör Mircea Lucescu, siyah beyazlı kulüpten transfer teklifi aldığını ancak kabul etmediğini söyledi. Tecrübeli hoca, Beşiktaş'ı neden reddettiğini açıkladı.

Bir dönem Beşiktaş, Galatasaray ve A Milli Takımı çalıştıran Romanyalı Teknik Direktör Mircea Lucescu, Beşiktaş hakkında açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli hoca, geçtiğimiz ocak ayında siyah beyazlı kulüpten transfer teklifi aldığını ancak kabul etmediğini söyledi.

BEŞİKTAŞ'A 'HAYIR' DEDİM

İtalyan spor sitesi Tuttomercatoweb'e konuşan Lucescu, Beşiktaş'tan gelen talebi neden geri çevirdiğini ise şu sözlerle açıkladı:

"Beşiktaş'a 'hayır' dedim. Kurulan bu takımla şampiyonluğu kazanmayı nasıl düşünürsünüz? Sezonun başından itibaren gelebileceğimi söyledim. Eğer bu mümkünse tamam, aksi durumda kendimi ne pahasına olursa olsun takım çalıştırmak zorunda hissetmiyorum."

100.YILINDA ŞAMPİYONLUK YAŞATTI

Mircea Lucescu, 2002-2004 yılları arasında Beşiktaş'ı çalıştırmış ve siyah beyazlı takımı 100. yılında şampiyon yapmıştı.