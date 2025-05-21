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Malheiro masada! Trabzonspor’un sağ bekine teklifler var

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Malheiro masada! Trabzonspor’un sağ bekine teklifler var
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bordo mavililerin bu sezon değerine değer katan Portekizli oyuncusu için Braga ve Benfica kulüpleri devrede. Eğer cazip bir rakam olursa satışı da gündemde

Sezonu hayal kırıklığı ile geçiren Trabzonspor’da değerine değer katan nadir isimlerden birisi Pedro Malheiro oldu.

2 MİLYONA ALINMIŞTI ŞİMDİ DEĞERİ...

Boavista’dan 2 milyon avro bonservis bedeli karşılığında alınan Portekizli sağ bek 4 milyon avroluk piyasa değerini bordo mavili forma altında 5,5 milyon avroya çıkardı. Sezonu ligde 31 maçta 4 gol ve 5 asistle tamamlayan 24 yaşındaki oyuncunun Fırtına ile 2028’e kadar mukavelesi bulunuyor.

O DA İSTERSE...

∂ Yeni sezon kadro planlamasında Fatih Tekke’nin kalmasından yana rapor verdiği oyuncuya Benfica ve Braga talip. Yönetim cazip bir rakam gelmesi durumunda sağ beki satmaya sıcak bakıyor. Çünkü eldeki diğer yabancılardan kâr etmek bu sezonki performanslara göre çok zor görünüyor. Eğer oyuncu da gitme yönünde bir anlayış sergilerse yönetim teknik ekip ile görüşüp Malheiro’nun durumunu revize edecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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