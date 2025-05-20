Trabzonspor'a bir Ukraynalı daha! 28 maçta 12 gol...

Trabzonspor, devre arasında alamadığı Artem Bondarenko için yeniden harekete geçti. Bordo mavililer, yaz döneminde Shakhtar Donetsk’in kapısını bir kez daha çalacak.

Önümüzdeki sezon Fatih Tekke liderliğinde iddialı bir kadro kurmak isteyen Trabzonspor, transfer için harekete geçti. Tekke kaliteli bir forvet, hızlı bir sol kanat, orta sahanın merkezinde A kalite 2 oyuncu, net bir stoper ve sol bek istediğini yönetime iletti.

47 yaşındaki hocanın istediği isimlerden birisi de yine Ukrayna'dan: Artem Bondarenko.

28 MAÇTA 12 GOL, 7 ASİST

Fotomaç'ın haberine göre; Batagov, Sikan ve Zubkov gibi Ukraynalı futbolcuları kadrosuna katan Karadeniz ekibi, Bondarenko'yu takibi sürdürüyor. Sözleşmesi 2028 yılında bitecek yıldızın değeri 10 milyon euro olarak gösteriliyor.

Ukrayna basını, Karadeniz devinin 1.87 boyundaki futbolcu için sezon sonunda Shakhtar Donetsk kulübüne yeniden teklif yapacağını duyurdu. Bu sezon Ukrayna Premier Lig'de çıktığı 28 maçta 12 kez fileleri sarsan 24 yaşındaki futbolcu, 7 de asist yaptı.

3 BÖLGEDE GÖREV YAPIYOR

Asıl mevkisi 10 numara olan Ukraynalı oyuncu, merkez orta saha ve sağ kanatta da görev yapabiliyor. Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olan Bondarenko'nun kulübüyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.