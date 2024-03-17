Mauro İcardi, şampiyonluk için iddialı konuştu! 'Geçen sene bunu gösterdik'

Galatasaray'ın, Kasımpaşa'yı yendiği karşılaşmanın ardından İcardi, Mertens ve Carlos Vinicius açıklamalarda bulundu. Maçın yıldızı İcardi, şampiyonluğa inançlarının tam olduğunu söyledi.

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray, deplasmanda Kasımpaşa engelini 4-3'le aştı. Karşılaşmada 2 gol rakip ağlara, 1 gol de kendi ağlarına gönderen İcardi damga vurdu. Karşılaşmanın ardından İcardi, Mertens ve Carlos Vinicius açıklamalarda bulundu.

Maçın yıldızı Mauro Icardi, şu ifadeleri kullandı:

ŞAMPİYON OLACAĞIMIZA İNANIYORUM

"Biraz zor bir maçtı. Çok kuru bir sahaydı. İkinci yarı sahaya alıştık ve kazanmak için çıktık. Gollerim için mutluyum, kazandığımız için mutluyum. Kazanmaya devam edeceğiz. Bu formayla goller atmak benim için büyük bir onur. Türkiye'nin en iyi takımıyız. Geçen sene şampiyon olarak bunu gösterdik. Uzun galibiyet serileri yapıyoruz. Bu şekilde devam ettiğimiz sürece şampiyon olan taraf olacağımıza inanıyorum."

KOLAY DEĞİLDİ

Dries Mertens ise "Kolay değildi. Kaliteli ve hızlı oyuncuları vardı. Aynı özellikler bizde de var. Aynı zamanda iyi bir karakterimiz var. Bugün karakter ortaya koyup 3 puanı aldık." yorumunu yaptı.

ŞAMPİYONLUĞUN GELECEĞİNİ BİLİYORUZ

Galatasaray'a galibiyeti getiren golü kaydeden Carlos Vinicius, "Çok mutluyum. Takıma yardımcı olup skor katkısı verebildim. Oyuncularımız kaliteli zaten, bu puanlar çok önemli. Bu puanlar sayesinde şampiyonluğun geleceğini biliyoruz. Çok büyük bir takım Galatasaray. Kaliteli oyuncularımız sadece hücumda değil. Maç maç gidicez, şampiyonluğa henüz çok var. Her maçta yüzde 100'ümüzü verirsek şampiyon olacağımıza inanıyoruz."