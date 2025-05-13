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Mazbatasını alan Serdal Adalı'dan ilk açıklama: Kaotik günler geride kaldı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Mazbatasını alan Serdal Adalı&#039;dan ilk açıklama: Kaotik günler geride kaldı
Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Geçtiğimiz günlerde yeniden Beşiktaş başkanı seçilen Serdal Adalı, mazbatasını aldıktan sonra önemli açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş Kulübünde yeniden başkanlığa seçilen Serdal Adalı ve yönetim kurulu, Tüpraş Stadı'nda gerçekleştirilen törenle mazbatalarını aldı.

Siyah beyazlı kulüpte kaotik ve istikrarsız günlerin geride kaldığını söyleyen Adalı, yeni dönemin Beşiktaş camiasına hak ettiği güzellikleri getirmesini dilediğini söyledi.

"BU GÖREVE LAYIK OLACAĞIZ"

Adalı, şu ifadeleri kullandı:

"Sadece 4 ay önce rekor oy sayısıyla bu göreve seçilmemizin ardından bir kez daha camiamızın güvenoyunu almış olmanın gururunu yaşıyoruz. Bu kadar büyük bir güvenle Beşiktaş'ımızı bizlere bir kez daha emanet eden genel kurul üyelerimize en derin teşekkürlerimi sunuyorum. Bize verilen bu göreve ve emanete layık olacağız. Bu güveni boşa çıkartmayacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Dün olduğu gibi bundan sonra da Beşiktaş'a hizmet etmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bugünden itibaren Beşiktaş için gün, istikrar günüdür. Kaotik ve istikrarsız günler artık tamamen geride kalmıştır."

Mazbatasını alan Serdal Adalı'dan ilk açıklama: Kaotik günler geride kaldı - 1. Resim

CUMHURBAŞKANINA TEŞEKKÜR

Gelecek dönemin Beşiktaş için yeniden yükseliş dönemi olacağını aktaran Serdal Adalı, "Yönetim kurulundaki arkadaşlarının hepsine mazbatalarının hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Ayrıca arayarak tebriklerini bizzat ileten ve Beşiktaş'ımızdan hiçbir konuda desteklerini esirgemeyen Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a da şahsım ve camiam adına şükranlarımı arz ederim. Camiamıza saygı ve sevgilerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Mazbata töreninin ardından Serdal Adalı ve yönetim kurulu üyeleri, hatıra fotoğrafı çektirdi.

ADALI'NIN YÖNETİM KURULU LİSTESİ

Beşiktaş'ta Serdal Adalı başkanlığındaki yönetim kurulunda yer alan isimler şunlar:

Asil: Hakan Daltaban, Murat Kılıç, Kaan Kasacı, Uğur Fora, A. Orhan Özalp, Toygun Batallı, Çağatay Abraş, Özkan Arseven, Merve Öztopaloğlu, Mehmet Sarımermer

Yedek: Aykan Aydın, Aykut Torunoğulları, Turgut Koç, Esra Sayın, İbrahim Şafak Sağlam

Kaynak: Anadolu Ajansı

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