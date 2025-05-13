Mazbatasını alan Serdal Adalı'dan ilk açıklama: Kaotik günler geride kaldı

Siyah beyazlı kulüpte kaotik ve istikrarsız günlerin geride kaldığını söyleyen Adalı, yeni dönemin Beşiktaş camiasına hak ettiği güzellikleri getirmesini dilediğini söyledi.

Adalı, şu ifadeleri kullandı:

"Sadece 4 ay önce rekor oy sayısıyla bu göreve seçilmemizin ardından bir kez daha camiamızın güvenoyunu almış olmanın gururunu yaşıyoruz. Bu kadar büyük bir güvenle Beşiktaş'ımızı bizlere bir kez daha emanet eden genel kurul üyelerimize en derin teşekkürlerimi sunuyorum. Bize verilen bu göreve ve emanete layık olacağız. Bu güveni boşa çıkartmayacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Dün olduğu gibi bundan sonra da Beşiktaş'a hizmet etmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bugünden itibaren Beşiktaş için gün, istikrar günüdür. Kaotik ve istikrarsız günler artık tamamen geride kalmıştır."