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Mehmet Büyükekşi sonrası yeni başkan kim olacak? TFF Başkanlığı için 3 aday! Öyle bir isim var ki...

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Spor Haberleri

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, 18 Temmuz'da seçimli mali genel kurula gideceklerini duyurmuş ancak Süper Lig kulüpleri bu tarihin geç olduğunu söyleyerek daha erken tarihe alınması için düğmeye basmıştı. Bir yandan bunlar olurken bir yandan da TFF Başkanlığı için adı geçen isimler birer birer ortaya çıkmaya başladı.

Türk futbolunda bu sezon yaşanan kaosların ardından gözler Türkiye Futbol Federasyonu ve Başkan Mehmet Büyükekşi'nin üzerindeydi. Kulüplerin istifa çağrıları sonrası Başkan Büyükekşi, Adıyaman'da yaptığı açıklamada 18 Temmuz’u işaret ederek gerçekleşecek olan mali genel kurulun seçimli yapılacağını duyurmuştu.

Bu karar Süper Lig kulüplerini memnun etmedi. 18 Temmuz tarihinin geç olduğunu düşünen kulüpler, seçimin erken yapılması için noter huzurunda imza toplamaya başladı. TFF'den yapılan açıklamada ise EURO 2024 nedeniyle, 18 Temmuz tarihinin seçildiği vurgulandı.

Mehmet Büyükekşi sonrası yeni başkan kim olacak? TFF Başkanlığı için 3 aday! Öyle bir isim var ki... - 1. Resim

YENİ BAŞKAN KİM OLACAK?

Bir yandan bunlar olurken bir yandan da TFF Başkanlığı için aday olacak isimler netleşmeye başlıyor. Önceki gün Beşiktaş eski başkanı Fikret Orman'ın aday olacağı iddia edilmişti. Ancak bu iddia Orman tarafından yalanlanmıştı.

Mehmet Büyükekşi sonrası yeni başkan kim olacak? TFF Başkanlığı için 3 aday! Öyle bir isim var ki... - 2. Resim

KULİSLERDE 3 İSİM ÖNE ÇIKIYOR

Orman'ın yanı sıra, 2 ismin daha başkanlık için adı öne çıkıyor. Burhan Can Terzi'nin haberine göre diğer iki isim Servet Yardımcı ve Cemil Kazancı. 

Öte yandan bu üç ismin yanı sıra adı geçen diğer isimler şöyle; Mahmut Özgener, Göksel Gümüşdağ, Rıdvan Dilmen.

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