Mehmet Topal'dan sürpriz imza! Petrolul Ploiești'nin teknik direktörü oldu

Galatasaray iki şampiyonluk kazandığı Okan Buruk ile yeniden sözleşme imzalayacak

Galatasaray iki şampiyonluk kazandığı Okan Buruk ile yeniden sözleşme imzalayacak

Eski futbolcu Mehmet Topal, Romanya Ligi ekiplerinden Petrolul Ploiești ile teknik direktörlük konusunda anlaştı.

Eski futbolcu Mehmet Topal, teknik direktörlük kariyerine adım attı. Rumen ekibi Petrolul Ploiești, Mehmet Topal ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Rumen kulübünden yapılan açıklamada, teknik direktörlük görevine getirilen Mehmet Topal ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Türk futbolunun efsane oyuncusu, Türk milli takımı ve Fenerbahçe'nin eski kaptanı, Süper Lig'de Galatasaray, Fenerbahçe ve Başakşehir'le şampiyonluklar yaşamış, İspanya Ligi'nde Valencia'da forma giymiş Mehmet Topal, takımımızın yeni teknik direktörü oldu. Kendisine ve teknik ekibine 'Hoş geldiniz' diyor, yüzüncü yılında Petrolul'da başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan, Mehmet Topal'ın 9 Haziran Pazar günü Ploieşti kentine gelerek oyuncularla tanışacağı kaydedildi.

EKİBİ BELLİ OLDU

NTV Spor'un haberine göre; Mehmet Topal, beraber çalışacağı yardımcılarını da seçerek ekibini oluşturdu. Topal’ın ekibinde 4 Türk ve 2 Romen antrenör yer alacak. 6 kişilik ekip, cuma günü Romanya’da olacak.

Sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen Romanya ekibi ayrıca Türkiye’ye 2 tane sezon öncesi kamp programı planlıyor.

Mehmet Topal’ın transfer listesinde Türkiye liginde forma giyen oyuncular da yer alıyor.