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Haberler > Spor > Galatasaray iki şampiyonluk kazandığı Okan Buruk ile yeniden sözleşme imzalayacak

Galatasaray iki şampiyonluk kazandığı Okan Buruk ile yeniden sözleşme imzalayacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray, son iki sezonda iki şampiyonluk yaşadıkları Teknik Direktör Okan Buruk için RAMS Park’ta imza töreni düzenleyeceğini duyurdu.

Galatasaray, Teknik Direktör Okan Buruk için yarın saat 11.00'de RAMS Park'ta imza töreni düzenleyeceğini açıkladı. Trendyol Süper Lig'de takımını 2 sezon üst üste şampiyonluğa taşıyan Okan Buruk, Turkcell Süper Kupa'yı da bir kez kazandı.

GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA

Galatasaray tarafından yapılan açıklama, "Teknik Direktörümüz Okan Buruk'un imza töreni, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek'in katılımıyla 7 Haziran 2024 Cuma günü saat 11.00'de Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta gerçekleştirilecektir." ifadelerine yer verildi.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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