Galatasaray iki şampiyonluk kazandığı Okan Buruk ile yeniden sözleşme imzalayacak

Düzenleyen: Ahmet Öksüz / Kaynak: Türkiye Gazetesi 6 Haziran 2024 14:28 - Güncelleme: 6 Haziran 2024 14:40 - Güncelleme:

Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi

Galatasaray, son iki sezonda iki şampiyonluk yaşadıkları Teknik Direktör Okan Buruk için RAMS Park’ta imza töreni düzenleyeceğini duyurdu.