Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Mertens’in kafası karışık: Ne yapacağım bilmiyorum

Mertens’in kafası karışık: Ne yapacağım bilmiyorum

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Mertens’in kafası karışık: Ne yapacağım bilmiyorum
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray ile sezon sonunda yollarını ayıracak olan Dries Mertens'in şampiyonluk sonrası kafası karıştı. 38 yaşındaki tecrübeli oyuncu futbolu bırakıp, bırakmamak arasında kaldı.

Galatasaray ile sezon sonunda yollarını ayıracak olan Dries Mertens, ülkesi Belçika’dan Sporza’ya açıklamalarda bulundu.

Futbolu bırakıp bırakmayacağı ile ilgili soruya Mertens “Gerçekten bilmiyorum. Ne olacağını göreceğiz. Her zaman futbolu bırakmayı dört gözle beklediğimi söylemişimdir. Kariyerimden sonra yapmak istediğim çok şey var” diye konuştu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Boey için pres başlıyor! Yeniden 'Aslan' olacakSolaryumda unutuldu, hastanelik oldu! Vücudunda ciddi yanıklar oluştu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Boey için pres başlıyor! Yeniden 'Aslan' olacak - SporBoey için pres başlıyor! Yeniden 'Aslan' olacakYıldızların altında çılgın kutlama! Galatasaray’ın 25. şampiyonluk kutlamaları çok konuşulacak - SporYıldızların altında çılgın kutlamaYusuf pazarı! Fenerbahçe’nin genç stoperini Avrupa’dan isteyen çok takım var - SporFenerbahçe yıldız stoper için pazarı kurduMalheiro masada! Trabzonspor’un sağ bekine teklifler var - SporMalheiro masada! Trabzonspor’un sağ bekine teklifler varGalatasaray'ın şampiyonluk kutlaması nerede yapılacak? Tarih ve saat açıklandı - SporGalatasaray'ın şampiyonluk kutlaması nerede yapılacak?Şampiyon Aslan'dan bomba transfer hamlesi: Aradığını Madrid'de buldu - SporŞampiyon Aslan, aradığını Madrid'de buldu
Sonraki Haber Yükleniyor...