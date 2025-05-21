Mertens’in kafası karışık: Ne yapacağım bilmiyorum

Galatasaray ile sezon sonunda yollarını ayıracak olan Dries Mertens'in şampiyonluk sonrası kafası karıştı. 38 yaşındaki tecrübeli oyuncu futbolu bırakıp, bırakmamak arasında kaldı.

Galatasaray ile sezon sonunda yollarını ayıracak olan Dries Mertens, ülkesi Belçika’dan Sporza’ya açıklamalarda bulundu.

Futbolu bırakıp bırakmayacağı ile ilgili soruya Mertens “Gerçekten bilmiyorum. Ne olacağını göreceğiz. Her zaman futbolu bırakmayı dört gözle beklediğimi söylemişimdir. Kariyerimden sonra yapmak istediğim çok şey var” diye konuştu.