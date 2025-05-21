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Boey için pres başlıyor! Yeniden 'Aslan' olacak

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray eski oyuncusu Sacha Boey'i yeniden renklerine bağlamak için resmen harekete geçti.

Galatasaray eski oyuncusu Sacha Boey için resmen devreye girdi.

ASLAN ALMANLARIN KAPISINI ÇALACAK

Sarı kırmızılılar, Bayern Münih’in yollarını ayırmak istediği Fransız oyuncu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifiyle Almanların kapısını çalacak.

İKNA ETME GÖREVİ OKAN HOCA'DA

Önceliği Fransa olan Sacha Boey’i ikna etme görevi de teknik direktör Okan Buruk da olacak.

Tecrübeli hoca, Şampiyonlar Ligi faktörünü de kullanarak eski öğrencisini yeniden Galatasaray’a dönmesi için ikna etmeye çalışacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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