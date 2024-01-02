Mesut Özil tek hareketiyle Fenerbahçe'yi kızdırdı

2 Ocak 2024 12:43 - Güncelleme Tarihi: 2 Ocak 2024 12:46

2020-2021 sezonu devre arasında büyük umutlarla Fenerbahçe'ye transfer olan Mesut Özil, sosyal medyadaki hareketiyle gündem oldu.

Son olarak Başakşehir forması giydikten sonra emekli olan Özil, 27 milyonluk Instagram hesabından Fenerbahçe'yi takipten çıktı.

Alman milli futbolcunun bu hareketine Sarı-lacivertli taraftarlar tepki gösterdi.

İSTANBUL'A GELİŞİNİ 300 BİN KİŞİ İZLEMİŞTİ

Arsenal'den Fenerbahçe'ye transferi dünya gündemine giren Mesut Özil'in geliş süreci büyük yankı uyandırmıştı.

Mesut'u Türkiye'ye getiren özel uçak yaklaşık 300 bin kişi tarafından anlık olarak takip edilmişti.

Fenerbahçe'de beklenen performansı sunamayan Mesut Özil, 37 resmi maçta 9 gol ve 3 asist katkısında bulunmuştu.