Fenerbahçe'nin yeni stoperi Atletico Madrid'den gelecek! Diego Simeone ayrılmasına izin verdi

1 Ocak 2024 10:40 - Güncelleme Tarihi: 1 Ocak 2024 10:44

Fenerbahçe, Atletico Madrid'in Karadağlı futbolcusu Stefan Savic için devreye girdi.

Şampiyonluk yarışında yaşanabilecek sakatlıklardan dolayı kadrosunu güçlü tutmak isteyen Sarı-lacivertliler, tecrübeli oyuncuyu renklerine bağlamak istiyor.

Sports Digitale'nin haberine göre; Fenerbahçe'nin, Stefan Savic’e verebileceği sözleşme şartlarını ilettiği ve teklif yaptığı belirtildi.

İsmail Kartal, son oynanan Galatasaray maçında asıl pozisyonu sol bek olan Oosterwolde'yi stoper olarak değerlendirmişti.

FENERBAHÇE SAVIC İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Haberde, Sarı-Lacivertli ekibin oyuncunun Atletico Madrid ile arasındaki problemleri çözmesini beklediği ifade edildi.

2015 yılında Fiorentina'dan 12 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Atletico Madrid'e transfer olan 32 yaşındaki savunma oyuncusunun sözleşmesi 30 Haziran 2024 yılına kadar devam ediyor. Karadağlı savunma oyuncusu bu sezon La Liga ekibiyle 13 maça çıktı ve 972 dakika sahada kaldı.