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    Fenerbahçe'nin yeni stoperi Atletico Madrid'den gelecek! Diego Simeone ayrılmasına izin verdi

    Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe, ara transfer döneminde stoper takviyesi yapmak için harekete geçti. Sarı-lacivertliler, Atletico Madrid forması giyen Stefan Savic ile görüşmelere başladı.

    Fenerbahçe&#039;nin yeni stoperi Atletico Madrid&#039;den gelecek! Diego Simeone ayrılmasına izin verdi
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Fenerbahçe, Atletico Madrid'in Karadağlı futbolcusu Stefan Savic için devreye girdi.

    Şampiyonluk yarışında yaşanabilecek sakatlıklardan dolayı kadrosunu güçlü tutmak isteyen Sarı-lacivertliler, tecrübeli oyuncuyu renklerine bağlamak istiyor.

    Sports Digitale'nin haberine göre; Fenerbahçe'nin, Stefan Savic’e verebileceği sözleşme şartlarını ilettiği ve teklif yaptığı belirtildi.

    İsmail Kartal, son oynanan Galatasaray maçında asıl pozisyonu sol bek olan Oosterwolde'yi stoper olarak değerlendirmişti.

    Fenerbahçe'nin yeni stoperi Atletico Madrid'den gelecek! Diego Simeone ayrılmasına izin verdi

    FENERBAHÇE SAVIC İÇİN HAREKETE GEÇTİ

    Haberde, Sarı-Lacivertli ekibin oyuncunun Atletico Madrid ile arasındaki problemleri çözmesini beklediği ifade edildi.

    2015 yılında Fiorentina'dan 12 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Atletico Madrid'e transfer olan 32 yaşındaki savunma oyuncusunun sözleşmesi 30 Haziran 2024 yılına kadar devam ediyor. Karadağlı savunma oyuncusu bu sezon La Liga ekibiyle 13 maça çıktı ve 972 dakika sahada kaldı.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Fenerbahçe
    Haberler > Spor > Fenerbahçe'nin yeni stoperi Atletico Madrid'den gelecek! Diego Simeone ayrılmasına izin verdi
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